BOCA 526 dentes dentro da boca de um menino de 7 anos: por que algumas pessoas têm mais do que o normal? Condição é chamada de hiperdontia

Uma cirurgia na Índia em 2019 se transformou em uma das descobertas médicas mais extraordinárias da odontologia. Uma pequena protuberância na mandíbula de um menino de sete anos, que passou despercebida desde seus três anos, revelou 526 minidentes dentro de um tumor benigno.

O garoto chegou ao hospital com queixas de inchaço no lado direito da mandíbula e ausência de erupção dos dentes permanentes. Radiografias e tomografias apontaram para uma massa densa de cerca de 200 gramas alojada na mandíbula inferior.

Foi realizada uma cirurgia de cinco horas para retirar o tumor raro conhecido como odontoma composto. Quando aberto, a supressa foi ainda maior: 526 estruturas que lembravam dentes foram encontradas “como pérolas numa ostra”. Elas variavam entre 0,1 mm e 15 mm, e cada uma tinha coroa, raiz e esmalte, detalhes tão perfeitos quanto os de dentes verdadeiros.

A quantidade de dentes que temos na boca pode variar por causa de alguns fatores, como: doenças, idade e evolução humana. Mas o número oficial na boca de um adulto é de 32 dentes (16 em cima e 16 embaixo), divididos em: 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares.

O que é a hiperdontia?

O caso do garoto indiano é específico por se tratar de um tumor, porém, há pessoas que nascem com dentes a mais na boca. A condição é chamada de hiperdontia, ou seja, quando há dois ou mais dentes extras, além dos 32 — quando há somente um a mais é chamado de unitária.

O mais comum é que a pessoa com hiperdontia tenha um ou dois dentes a mais, mas, em casos raros, podem ser encontrados mais de trinta dentes extras na boca.

Além de hiperdontia, outras condições que podem causar dentes extras na boca são chamadas de dentes supranumerários ou dentes extranumerários. A causa desses “dentes extras” são desconhecidos, mas médicos e especialistas acreditam que estejam relacionados a fatores genéticos.

Os dentes extranumerários são mais comuns em pacientes com fenda palatina, lábio leporino, síndrome de Ehler-Danlos e síndrome de Gardner, por exemplo.

Diagnóstico

O excesso de dentes pode ser detectado por meio de radiografias ou a olho nu, especialmente porque dentes supranumerários podem nascer em qualquer lugar da boca.

Normalmente, eles não têm espaço para crescer e se desenvolver dentro da boca, o que acaba “encavalando” os demais e desalinhando a arcada dentária. Mesmo que o paciente não perceba que tem dentes a mais na boca, o dentista, em uma breve avaliação, percebe e acaba pedindo exames.

Tratamento

O tratamento para esses dentes extras vai depender de cada caso, porém, o mais comum é a extração desses dentes e o tratamento ortodôntico para movimentar cada dente para o seu devido lugar, conforme planejamento do dentista.

Caso o dente supranumerário não esteja causando problemas, o dentista pode optar por acompanhar o desenvolvimento do dente, observando a posição que ocupa e como se relaciona os outros dentes.

No caso da criança indiana, o procedimento de retirada dos dentes foi um sucesso. Ele deixou o hospital três dias após a cirurgia, com seus 21 dentes normais preservados e sem necessidade de reconstrução mandibular.

Sobre as causas, os médicos não chegaram a uma conclusão definitiva. Fatores genéticos são suspeitos, mas também não descartam influências ambientais, como radiação de torres de telefonia celular, e planejam mais estudos para investigar essa possibilidade.

Hoje, o garoto segue vida normal, acompanhado regularmente por profissionais de odontologia. Além dele, outro mesmo caso que surpreendeu a odontologia ocorreu em 2014 em Mumbai, onde foram removidos 232 dentes da boca de um adolescente de 17 anos. A operação na ocasião durou sete horas.

