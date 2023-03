550 crianças: Justiça descobre que holandês doou esperma para centenas de mulheres

A- A+

Um youtuber holandês está sendo processado após as autoridades descobrirem que ele teria doado esperma a centenas de mulheres, resultando em 550 crianças.

Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, é morador de Haia, na Holanda, e foi convocado para comparecer a uma audiência em abril, acusado de enganar várias mulheres, segundo o jornal The Mirror.

A instituição responsável por coordenar o banco de espermatozoides, Fundação Donorkind, levou o caso ao tribunal do país em uma tentativa de impedir que o youtuber doe mais espermatozoides.

Em 2017, Sociedade Holandesa de Obstetrícia e Ginecologia, alertou as autoridades sobre Meijer - que já havia gerado 102 pessoas, apenas na Holanda, após doar esperma em dez clínicas diferentes. Ele foi proibido de fazer doações em seu país, mas resolveu continuar a perpetuação de seu DNA no mundo.

"Se eu soubesse que ele já tinha tido mais de 100 filhos, eu nunca o teria escolhido. Se eu pensar sobre as consequências que isso poderia ter para o meu filho, fico doente", afirmou uma das mães que recebeu a doação do esperma do youtuber.

O advogado da fundação, Mark de Hek, disse que Meijer havia prometido doaria 25 vezes e não mais do que isso, mas quebrou a promessa.

Nos Países Baixos, a lei para os dadores foi atualizada, garantindo que eles só possam doar esperma a até 12 mulheres.

Meijer é músico e, atualmente, mora no Quênia. Ele tem um canal no YouTube com 4.460 inscritos para falar de Cripto, investimento em dividendos, metais preciosos.

Segundo o The Mirror, ter doado tantas vezes quanto o holandês pode causar transtornos à saúde mental das crianças que, se descobrirem que têm centenas de meio-irmãos, acabam se preocupando com a possibilidade de ter relacionamentos incestuoso e a endogamia.

