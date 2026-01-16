A- A+

CARNAVAL 5º Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife 2026 abre inscrições Neste ano, candidatos com deficiência auditiva podem concorrer ao título e ao prêmio de R$ 5 mil

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, promoverá o 5º Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife com o objetivo de valorizar o potencial das pessoas com deficiência e incluí-las na festividade mais plural e cultural da cidade.

As inscrições seguem abertas até o dia 27 de janeiro e, nesta edição, os candidatos serão pessoas com deficiência auditiva, que vão concorrer ao prêmio de R$ 5 mil cada.

“O Carnaval do Recife é uma festa de todos e para todos. Ao fortalecer o Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência, a Prefeitura reafirma o compromisso com a inclusão, a valorização das pessoas com deficiência e o direito de ocupar, com protagonismo, os espaços culturais da cidade. Mais do que um concurso, essa é uma ação de reconhecimento, respeito e visibilidade”, comentou Marco Aurélio Filho, secretário de Direitos Humanos e Juventude.

Para concorrer, além de ter deficiência auditiva, é preciso ter pelo menos 18 anos de idade e ser residente do Recife. No ato da inscrição, os candidatos terão que apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante da deficiência auditiva, contato telefônico e email.

As inscrições devem ser realizadas através do email [email protected] ou via WhatsApp: (81) 99488-6570.

Todos os detalhes estão disponíveis na edição nº 3 do Diário Oficial do Recife, publicada no último dia 10 de janeiro. Foto: Hélia Scheppa / PCR

O concurso será realizado em duas etapas a partir do dia 30 de janeiro, no Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, a partir das 10h. A Comissão Julgadora avaliará desenvoltura (alegria, simpatia, entusiasmo e carisma), ritmo, adereços e o frevo no pé dos participantes.

Ao longo do Carnaval do Recife 2026, o Rei com Deficiência e a Rainha com Deficiência farão apresentações nas agendas carnavalescas oficiais ligadas ao Carnaval do Recife, organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

Mais informações podem ser obtidas pelo mesmo email e WhatsApp das inscrições, no horário das 9h às 16h.

Sobre o serviço

Evento : 5º Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife 2026

Quem pode participar : Pessoas com deficiência auditiva, com 18 anos ou mais, residentes no Recife

Período de inscrições : Até 27 de janeiro

Email para informações e inscrições : [email protected]

WhatsApp para informações e inscrições : (81) 99488-6570

