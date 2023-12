A- A+

ASSÉDIO 6 em cada 10 médicas já sofreram assédio sexual ou moral no Brasil, revela levantamento inédito Nova pesquisa mostra ainda que quase 51,14% das profissionais relatam situações de agressão física ou verbal

Uma pesquisa inédita conduzida pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pela Associação Paulista de Medicina (APM) aponta que 62,65% das médicas no Brasil já foram vítimas de assédio moral e/ou sexual. Além disso, 74,08% testemunharam ou souberam de casos com colegas.

Os resultados são da 1ª Pesquisa Violência contra a Mulher Médica, que mostram ainda que mais da metade das médicas (51,14%) já sofreu agressões verbais ou físicas, e 72,35% tem conhecimento de episódios do tipo. A pesquisa ouviu 1.443 médicas brasileiras no período de 25 de outubro a 16 de novembro deste ano, por meio de um formulário online.

Das que relataram ter vivido situações de agressão, aproximadamente metade (44,62%) denunciou o caso à chefia imediata ou à diretoria. No entanto, somente em 5,40% das vezes houve apuração e punição dos responsáveis.

No geral, a grande maioria, 7 em cada 10 profissionais (70,48%) já passaram por situações de preconceito de gênero no ambiente de trabalho. Quase 8 em cada 10 (76,37%) dizem considerar que não há igualdade de gênero na carreira e no caso de promoções. 50,87% nunca foi indicada a um cargo de chefia.

