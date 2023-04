6 equipamentos básicos de fotografia: o que todo iniciante precisa saber

A- A+

Se você está iniciando na fotografia, pode ser difícil saber quais equipamentos são essenciais e por onde começar. Esse mercado é enorme, e, com as novas tecnologias surgindo a cada dia, há uma infinidade de acessórios e materiais que podem ser utilizados para a captação de imagens - seja para fins profissionais ou simplesmente um hobby.

Atualmente, o acesso a esses dispositivos também ficou facilitado com as vendas pela internet, tanto em lojas brasileiras, quanto nas de importados. Porém, isso também aumentou a necessidade de tomar cuidado na hora da compra e buscar uma loja de equipamentos fotográficos de confiança para garantir a qualidade e procedência dos produtos.

Pensando em te ajudar a adentrar nesse universo da fotografia, indicamos, a seguir, seis dos equipamentos básicos que todo fotógrafo iniciante precisa ter. Confira:

Câmera

Existem diversos tipos de câmeras no mercado, desde as compactas até as DSLRs mais avançadas. Para iniciantes, uma boa opção é uma câmera DSLR de entrada, que oferece um bom equilíbrio entre qualidade e preço.

Lentes

As lentes são outro equipamento fundamental para a fotografia. Há tipos de lentes para cada objetivo, cada uma com suas características específicas. Quem está começando pode apostar em uma lente zoom padrão, que permite fotografar uma ampla variedade de assuntos. A lente 18-55mm que geralmente vem junto com a câmera DSLR de entrada é um bom exemplo.

Cartão de memória

O cartão de memória é onde as imagens são armazenadas. Existem diversos tipos de cartões de memória no mercado, como SD, microSD, CF e XQD. A dica é escolher, em um primeiro momento, um cartão SD de 16GB ou 32GB.

Tripé

O tripé é um equipamento fundamental para fotografias com pouca luz, longas exposições e para evitar tremidas na câmera. Há opções desde as mais simples até as mais avançadas. Para iniciantes, um tripé básico é uma boa opção.

Filtros

Os filtros são acessórios que são colocados na frente da lente e podem alterar a aparência da imagem. Polarizadores, de densidade neutra, degradês e coloridos são alguns dos exemplos existentes. Você pode começar com um filtro polarizador, pois ele ajuda a reduzir reflexos e aumentar a saturação das cores.

Bateria extra

Ter uma bateria extra é sempre uma boa ideia, especialmente se você pretende fotografar por um longo período de tempo ou se estiver viajando. Certifique-se de comprar uma bateria compatível com a sua câmera.

Com esses equipamentos em mãos, você já pode começar a praticar e aprimorar suas habilidades fotográficas. Lembre-se de que, além dos equipamentos, é importante também estudar e praticar bastante para se tornar um bom fotógrafo!

Veja também

Eleições Paraguai 'A situação sabe que vamos vencer', diz candidato opositor no Paraguai