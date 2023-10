6 situações onde você deve converter Word para PDF e como fazer isso

A- A+

Se você ainda não sabe como converter arquivos de Word em PDF, está perdendo tempo! Atualmente é possível realizar conversões de maneira simples, facilitando uma série de situações cotidianas.

O formato de arquivo “PDF” foi desenvolvido no (agora distante) ano de 1991, quando a internet sequer fazia parte da realidade da maioria dos brasileiros. Nós ainda estávamos longe dos smartphones e os poucos computadores de mesa com acesso online ainda usavam a conexão discada.

Felizmente, nos mais de 30 anos que nos separam da invenção do PDF, a tecnologia evoluiu. Com ela, surgiram também novas formas de enviar e receber arquivos, com uma infinidade de extensões de mídia sendo criadas. Apesar disso, o PDF nunca perdeu o seu posto como um formato conveniente.

A sigla da extensão PDF significa “Portable Document Format”. Ou, em português, “formato de documento portátil”, o que o explica bem. Em arquivos PDF, podemos incluir textos, imagens, hiperlinks e demais tipos de arquivos, o que facilita uma série de projetos profissionais e pessoais.

6 situações em que devo converter Word para PDF

A fim de exemplificar a importância da conversão de arquivos do Word em PDF, abaixo nós listamos as 6 principais situações que pedem o formato do segundo tipo de documento. Vamos lá!

1 – A versão do Word está desatualizada

Nem todas as pessoas sabem, mas o Microsoft Word é capaz de produzir formatos de arquivos diferentes, de acordo com a sua versão. Versões anteriores do programa criam documentos “.doc”, enquanto as mais novas têm como resultado “.docx”. Essa diferença diminui sua compatibilidade.

2 – O arquivo não é compatível com o dispositivo

A maioria dos computadores com o sistema operacional Windows vem munida com o pacote Office, no qual está incluso o Microsoft Word. Apesar disso, o mesmo não pode ser dito dos dispositivos móveis, como é o caso dos smartphones e tablets, o que pode causar alguns transtornos aos dados.

A fim de diminuir esses problemas, a conversão de Word em PDF surge como a melhor solução. Isso acontece porque, ao contrário dos arquivos .doc e .docx, o PDF não requer especificamente o programa Adobe Reader para ser lido, podendo ser aberto mesmo em aplicativos como o WhatsApp.

3 – O tamanho do arquivo é grande demais

Quando inserimos algum tipo de imagem em um arquivo do Word, o tamanho dela é acrescentado ao total do documento, mesmo que seja exibida em um tamanho reduzido. Na prática, o resultado é um espaço muito maior ocupado, sem necessidade, o que prejudica o envio dos documentos do Word.

Ao converter um arquivo de Word para PDF, o tamanho total é automaticamente reduzido, já que o PDF guarda somente as informações de como uma imagem é mostrada, sem desperdícios. O resultado é um arquivo muito menor, capaz de ser enviado e salvo mesmo em dispositivos com pouca memória.

4 – Não é necessário realizar edições

Arquivos de PDF tem como um dos pontos positivos o fato de que eles costumam ser usados como a forma “final” de um documento. Embora seja possível editar PDF através de programas da Adobe, converter Word para PDF garante que a pessoa que vai recebê-lo perceba que ele já está concluído.

5 – Situações profissionais e acadêmicas pedem o formato

Durante processos seletivos ou trabalhos acadêmicos, um mesmo arquivo é visualizado por diversas pessoas, as quais possuem os mais variados dispositivos e a presença ou ausência de certos programas. Para padronizar as tarefas, costuma-se pedir que os arquivos sejam enviados em PDF.

Esse tipo de situação não somente demonstra profissionalismo e cuidado por parte do candidato ou estudante, mas também garante que o maior número de pessoas será capaz de ler o seu documento. Nesse sentido, converter Word para PDF acaba sendo algo essencial durante a vida adulta.

6 – A abertura do arquivo precisa ser rápida

Como mencionamos em um dos itens anteriores, os arquivos Word são consideravelmente mais pesados do que os documentos em PDF. Quando o objetivo é abrir rapidamente um determinado dado, o PDF é a melhor das opções, o que é outro motivo para ele ser priorizado por quem o enviará.

O que é o SmallPDF?

O SmallPDF é uma ferramenta capaz de, entre outras coisas, converter arquivos no formato .docx (do Word) em PDF. Ao contrário de serviços similares, o SmallPDF funciona inteiramente online, bastando somente que o usuário acesse o site oficial, sem a necessidade de baixar softwares no dispositivo.

Além da conversão de Word para PDF, o SmallPDF também possui ferramentas capazes de comprimir PDF, dividir e juntar arquivos, excluir páginas específicas, girar PDF, proteger e desproteger documentos e assinar PDF. Além disso, destacam-se todas as funcionalidades de conversão do site.

Não somente é possível converter Word em PDF, mas também PDF em Word! Isso é especialmente útil para as situações em que você precisa editar o arquivo, considerando que a edição de PDF é relativamente complexa, enquanto os arquivos do Word podem ser modificados com o Office.

Como converter Word para PDF com o SmallPDF?

Converter Word para PDF com o SmallPDF é uma tarefa que leva menos de 5 minutos, contando desde o momento que você salva o arquivo original no computador até o recebimento do documento convertido. O primeiro passo é o acesso ao site do SmallPDF, linkado em parágrafos anteriores.

Na página da ferramenta “converter Word em PDF”, você deverá clicar no botão “escolher arquivos” e encontrar o documento original em alguma pasta do computador ou dispositivo móvel conectado. É possível também arrastar o arquivo diretamente para a página, o que poupa alguns segundos.

A conversão se iniciará no instante seguinte. Dependendo do tamanho do arquivo, o processo pode levar mais ou menos tempo, mas jamais sairá da casa dos segundos. Quando tudo for finalizado, basta selecionar o botão “baixar”. O novo documento, agora no formato PDF, será salvo ao computador!

Percebeu como converter Word para PDF com o SmallPDF é fácil? Utilizando a ferramenta, você economizará tempo e espaço, podendo enviar e receber arquivos que ocupam menos memória no seu computador pessoal ou smartphone. E isso sem falar na compatibilidade universal da extensão.

