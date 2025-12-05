A- A+

CELEBRAÇÃO Presidente da Adepe visita a Folha de Pernambuco e entrega convite para os 60 anos da entidade Comemoração acontece no próximo dia 15 e contará com a presença de empresários, produtores e personalidades do setor de serviços de Pernambuco

A diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Adepe), Ana Luiza Ferreira, visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (5), para entregar o convite da celebração dos 60 anos da instituição à diretoria do jornal.

Também presentes Bárbara Lacerda, diretora-geral de Atração de Investimentos da Adepe, e Angela Tribuzi, assessora especial, que foram recebidas pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa, e pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi.

Durante a visita, Ana Luiza Ferreira, a primeira mulher a presidir a agência em seis décadas, compartilhou a sua visão e os planos para o futuro da Adepe, destacando a importância de um desenvolvimento econômico que alie crescimento e impacto social e ambiental.

Seis décadas

“É uma história muito forte, significativa, de toda a economia que foi construída no estado e do apoio que a agência de desenvolvimento e o Governo do Estado sempre deram para formular o que temos hoje. Um estado tão diferente, tão competitivo, no Brasil e no Mundo, em suas diversas indústrias. E estaremos não somente celebrando esses 60 anos de história, mas também anunciando um novo programa estruturador para o Estado de Pernambuco, que tem a ver com a atração de investimentos nesse cenário pós-reforma tributária”, partilhou Ana.

A celebração acontece no próximo dia 15, às 19h, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, e contará com a presença de empresários, produtores e personalidades do setor de serviços de Pernambuco, que poderão conhecer melhor os produtos produzidos no estado como queijos, geleias, bebidas e vinhos.

Ana Luiza; Bárbara Lacerda, diretora-geral de Atração de Investimentos da Adepe, e Angela Tribuzi, assessora especial, foram recebidas pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa, e pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Acredito que teremos, principalmente, um espaço na agenda da celebração para, de fato, mostrar a importância da Adepe ao longo desses 60 anos e de todos os projetos estruturantes que nasceram a partir da agência e que vão desde o Porto de Suape até o apoio às cooperativas e produtores locais”, declarou a diretora-presidente.

“O bufê servirá queijos e geleias produzidos por cooperativas beneficiadas pelo PE Produz, as bebidas serão as bebidas de Pernambuco, o café, a cachaça, o vinho, simbolizando a diversidade e o valor gerado pela economia do estado”, completou Ana Luiza.

Investimentos de impacto

Ana Luiza Ferreira, que anteriormente atuou como secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, traz para a Adepe uma vasta experiência em economia e finanças, com um foco particular em investimentos de impacto.

Sua nomeação, segundo ela, reflete a visão da governadora Raquel Lyra de transformar a secretaria de meio ambiente, e agora a Adepe, em um motor de "nova economia regenerativa" e "economia verde".

“É mostrar que desenvolvimento econômico, no fim das contas, é tudo isso o que a gente vem fazendo, né? Economia, gestão de recursos, para fazer geração de valor. E o valor, no nosso estado, vai desde o valor de uma cooperativa, de mel, de turismo, de comunicação, até a indústria e o cuidado próximo com as pessoas”, finalizou a diretora-presidente.

