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CATOLICISMO 60º Dia Mundial das Comunicações: arcebispo visita a Folha e fala sobre ética no uso de IA Dom Paulo Jackson intercedeu por jornalistas e colaboradores

Em uma série de visitas que vem fazendo aos veículos de comunicação pernambucanos, em celebração ao 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, esteve na redação da Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (21), para cumprimentar os jornalistas e colaboradores do jornal, deixar uma reflexão sobre a profissão e ministrar um momento com intercessões.

Dom Paulo Jackson conduziu momento de intercessão na redação do jornal | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Irmã Josevânia Alves, coordenadora da Pascom, leu texto bíblico de João 1 | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Irmã Josevânia Alves, coordenadora da Pascom, leu texto bíblico de João 1 | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dom Paulo Jackson conduziu momento de intercessão na redação do jornal | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dom Paulo Jackson conduziu momento de intercessão na redação do jornal | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dom Paulo Jackson conduziu momento de intercessão na redação do jornal | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Arcebispo foi recebido por jornalistas e colaboradores | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acompanhado do vigário geral e presidente da Comissão Arquidiocesana de Comunicação (conhecida como Pascom), padre Luciano Brito, e da irmã Josevânia Alves, coordenadora da Pascom, o líder religioso foi recebido pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos.

Aos profissionais, dom Paulo Jackson falou sobre uma mensagem escrita pelos papas há 60 anos, dedicada ao Dia Mundial das Comunicações Sociais.

A editora-chefe da Folha, Leusa Santos, e o arcebispo dom Paulo Jackson | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Este ano, a reflexão do Papa Leão XIV fala sobre "preservar vozes e rostos humanos" e destaca o uso da inteligência artificial. Antes da reflexão, a irmã Josevânia leu o texto bíblico João 1:1-9, que fala sobre o sentido da palavra ‘verbo’, quando Cristo participa da atividade da Trindade Santa e se torna gente.

Dom Paulo agradeceu aos comunicadores pela parceria e cobertura ligadas à igreja.

“Vocês são bailarinos e artesãos da palavra, para comunicar a justiça, a verdade e construir um mundo mais amorável, de esperança, marcado pela ética e pela bondade. Pedimos por vocês e que essa bênção seja extensiva aos seus familiares e parentes. A gente sempre vê o nome de alguém que fez a reportagem, mas por trás de cada nome existe uma história. Não são meramente nomes. São pessoas concretas que precisam da bênção e da proteção do alto”, declarou.

Inteligência artificial com ética e sabedoria

Ao falar sobre o uso das novas tecnologias, como inteligência artificial, para otimizar e aprimorar os processos de comunicação, dom Paulo Jackson estendeu as palavras do Papa Leão XIV, que acredita não ser mais possível "fugir" da ferramenta tecnológica, sobretudo na comunicação.

“É uma força imensa, capaz de agilizar processos e coisas que, antes, com semanas de trabalhos, a gente faz em minutos. Veio para ficar. Nós usamos IA o tempo todo. O grande problema é que há um critério ético que deve ser usado por nós como discernimento e sabedoria. Há uma grande ambiguidade no uso desse equipamento. Na medida que pode ser usada para construir e agilizar processos, a IA também é capaz de destruir vidas e reputações”, continuou.

Ainda sob o olhar do líder da igreja católica, o uso desordenado de inteligência artificial pode gerar um processo de empobrecimento do pensamento crítico da população, promovendo perda na capacidade de reflexão e criatividade. Daí, ele levanta a questão: como usar a IA e não perder criatividade e o pensamento crítico?

“Vocês, que lidam cotidianamente com essas palavras e tecnologia, usem com prudência, sabedoria e com o objetivo de um mundo melhor, justo, com equidade e esperança, marcado pela verdade”, destacou.

Encíclica

Dom Paulo também falou sobre a primeira encíclica do Papa Leão XIV, que será publicada na próxima segunda-feira (25) "Magnifica Humanitas", sobre o uso da inteligência artificial. Ele considera um tema importante, principalmente com a chegada das eleições que acontecem este ano.

Oração

No momento da intercessão, o líder pediu a Deus pela paz e empatia no ambiente de trabalho. A gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos, e o subeditor do portal Folha de Pernambuco Fábio Nóbrega leram as preces elaboradas.

Leusa Santos, editora-chefe do jornal, considerou o momento importante e enriquecedor. Ela reforçou as falas de dom Paulo Jackson.

“O cuidado de usarmos a IA como ferramenta e nós, como humanos, termos o controle também é uma forma de caridade, tanto com quem recebe a informação quanto do ponto de vista social, não somente no jornalismo, mas em todas as profissões. Essa mensagem do papa é muito importante, porque cada vez mais surgem novas ferramentas e viram moda, mas, na verdade, o lado humano prevalece sempre. É sempre bom nunca perdermos isso de vista. Muito importante para nós, enquanto sociedade”, argumentou ela.

Dia de Pentecostes no Recife

A Igreja Católica vive a expectativa para o Dia de Pentecostes 2026, que é celebrado neste domingo (24). O evento também celebra os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

Os portões do Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, serão abertos ao meio-dia. Pelo menos 150 paróquias da AOR devem participar. A festa recorda a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus.

Entre as atrações da festa, estão os padres Damião Silva e João Carlos, além do DJ Rooney Moura. A entrada é um quilo de alimento não perecível. O evento também terá momentos de oração e adoração ao longo da tarde.

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