Saúde 62% dos novos alimentos embalados de 2020 a 2024 comercializados no Brasil são ultraprocessados O estudo também monitorou quantitativamente os teores de gorduras trans em alguns alimentos brasileiros

Dos 39 mil alimentos e bebidas embalados lançados no Brasil entre novembro de 2020 e novembro de 2024, 62% são ultraprocessados e apenas 18,4% in natura ou minimamente processados, segundo dados do primeiro relatório do projeto “Monitoramento da rotulagem de alimentos no Brasil”.

Estudo foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo.

A iniciativa tem como objetivo acompanhar a rotulagem e o perfil nutricional de produtos alimentícios comercializados no país, subsidiando políticas públicas de alimentação adequada e saudável.

A análise, realizada pela USP, partiu de dados coletados pela Empresa Mintel para a plataforma “Global New Products Database” em locais que comercializam alimentos e bebidas em todas as regiões brasileiras. São coletados todos os novos produtos embalados disponíveis no mercado em um período de até três meses.

Mudanças de tamanho, novos sabores, novos tipos de embalagens e produtos reformulados são incluídos na base.

“Investir na produção e na atualização de evidências científicas para subsidiar o aprimoramento das políticas públicas de proteção da saúde da população brasileira, como a rotulagem nutricional de alimentos, é um compromisso do Ministério da Saúde expresso na Política Nacional de Alimentação e Nutrição”, ressaltou a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição da pasta, Kelly Alves.

No estudo, também foi apresentado resultados do estudo analítico-laboratorial celebrado entre a Anvisa e a universidade, com o objetivo de monitorar quantitativamente os teores de gorduras trans em 113 amostras de óleos vegetais refinados e 200 amostras de alimentos processados.

Os resultados demonstraram que gorduras trans não foram detectadas nos alimentos, reforçando que a implementação das medidas de restrição de uso dessas gorduras industriais em itens alimentícios tem sido realizada com sucesso.

“Esse projeto traz análises de informações que são de aplicação direta ao consumidor e fortalece a proteção ao direito à alimentação adequada. Prevenir doenças é fortalecer o SUS e o bem-estar da população brasileira", afirma Luisete Bandeira, consultora da Opas.

Patrícia Castilho, gerente-geral de Alimentos da Anvisa, ressaltou que a avaliação de resultado regulatório das medidas de restrição de gorduras trans é essencial para garantir a efetividade das ações da agência. “Monitorar os impactos dessa regulação permite verificar se os objetivos de proteção à saúde pública estão sendo alcançados, além de subsidiar decisões sobre possíveis aprimoramentos normativos e estratégias complementares para reduzir a exposição da população a nutrientes críticos”, disse.

Dados de um outro relatório do projeto sobre a caracterização dos rótulos de alimentos e bebidas segundo as informações sobre gorduras trans e seus substitutos também foi apresentado mostrando que, dentre os mais de 60 mil novos alimentos e bebidas identificados entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2025, foi observado uma redução na quantidade desses ingredientes.

Porém, o relatório também identificou que é necessário avançar no monitoramento da legislação, uma vez que ainda há declaração de gorduras trans nos rótulos de alimentos no Brasil. O novo projeto ainda está em desenvolvimento, mas prevê a entrega de mais quatro relatórios até agosto de 2026.

