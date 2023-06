63 anos: IMIP começa comemorações com Missa de Aniversário celebrada por Dom Fernando Saburido

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está completando 63 anos de fundação. Nesta terça-feira (13) começaram as comemorações com a Missa de Aniversário, celebrada por Dom Fernando Saburido, seguida do tradicional corte de bolo.

"Fazer 63 anos de existência para um hospital que segue desde do início os mesmos princípios preconizados pelo fundador é, para a gente, um momento de grande satisfação, de grande emoção e de desejo de continuarmos nessa linha de trabalho, de princípios e de cumprimento da missão da mesma forma por mais 63 anos", pontua a presidente Silvia Rissin.

Homenagens

Nesta quarta-feira (14), às 14h, o IMIP irá homenagear os funcionários mais antigos da instituição durante uma solenidade para continuar as celebrações de aniversário, no Espaço Ciência e Cultura (térreo do Hospital Pedro II).

Atualmente, o Imip é o complexo hospitalar com o maior número de leitos do Norte-Nordeste do Brasil, com 1.147 leitos em toda a sua estrutura hospitalar localizada no bairro dos Coelhos. Realiza cerca de 72 mil consultas e quatro mil internamentos por mês. No ano passado, realizou mais de 400 partos mensais. São mais de 3 mil alunos na graduação e 1.500 na pós-graduação.

