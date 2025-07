Encontro Brasil & EUA de Autismo reúne pesquisadores dos dois países; veja inscrição

A- A+

O 6º Encontro Brasil & EUA de Autismo, organizado pela Afeto (Associação de Famílias para o Bem-Estar e Tratamento da Pessoa com Autismo), acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de agosto.

O evento, que reúne pesquisadores e prestadores de serviços dos dois países, será realizado no Centro de Eventos Recife - FPS, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Realizado a cada dois anos pela instituição, o congresso tem como objetivo divulgar ações importantes de intervenções baseadas em ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo a presidente da Afeto, Ângela Lira, as trocas de informações e as presenças de pesquisadores internacionais são fundamentais.

“É um momento que a gente traz o que tem de novo na área. A saúde é dinâmica. Hoje tem uma coisa e amanhã tem outra. Então é uma chance que temos para atualizar e trocar informações, reunindo pesquisadores dos EUA com os brasileiros”, destacou.

Ainda de acordo com Ângela Lira, o público-alvo do congresso são pais e mães atípicos, além de profissionais da área.

A aquisição de conhecimento por parte das famílias é a melhor maneira de garantir qualidade de vida no tratamento dos filhos.

“Todas as famílias saem do evento dizendo com outra concepção. Eu me preocupo muito com isso, porque se a família não entende, não adianta ter os profissionais. É importante que a família entenda, porque ela precisa saber se a pessoa que está com seu filho fez algo certo ou errado”, afirmou a presidente da Afeto.

Novo protocolo

A edição 2025, especial por celebrar os 20 anos da Afeto, destacará a apresentação do VB-MAPP Generative Language Assessment, um novo protocolo fundamental para identificar pré-requisitos para aprendizagem generativa.

De modo geral, este tema estimula como deve ser a abordagem para ensinar crianças com autismo a desenvolverem novas habilidades sem necessidade do ensino direto.

O protocolo será apresentado por referências internacionais no assunto: Caio Miguel, PhD, BCBA-D; Danielle LaFrance, PhD, BCBA-D; e Alice Shillingsburg, PhD, BCBA-D.

Os outros especialistas que compõem a lista de palestrantes para os três dias de evento na capital pernambucana são: Alison Betz, PhD, BCBA-D; Eric Larsson, PhD, LP, BCBA-D; Adriano Barboza, BCBA-D; Ana Carolina Sella, BCBA, QBA; André Varella, BCBA-D; Carolina Coury, BCBA-D; Gisell Diaz; João Henrique de Almeida e Tiago de Man.

As apresentações dos profissionais norte-americanos serão feitas em inglês, mas terá tradução simultânea.

Inscrições

As inscrições para participar do evento estão abertas e podem ser feitas por meio do site https://doity.com.br/6-encontro-brasil-eua-de-autismo.

Pais e mães de crianças com autismo têm desconto na compra do ingresso, caso solicite enviando mensagem para o perfil da Afeto no Instagram (@instituicaoafeto).

Além das palestras, haverá dois workshops, com os temas "desenvolvimento de habilidades de supervisão" e "habilidades sociais" que podem ser adquiridos sem a participação nas palestras.



Veja também