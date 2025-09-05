A- A+

MOBILIDADE 7 de Setembro: Confira as alterações no itinerário dos ônibus que transitam na Mascarenhas de Morais Ao todo, dez linhas tiveram o seu percurso desviado pelo período de realização do evento, com previsão de início às 5h e término às 12h

Em virtude do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que acontecerá neste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, algumas linhas de ônibus do Grande Recife terão o seu itinerário alterado durante o período de realização do evento, com previsão de início às 5h e término às 12h.

Ao todo, dez linhas tiveram o seu percurso desviado. Confira, abaixo, os desvios informados pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM):

Trechos interditados ao tráfego de veículos

Sentido subúrbio / cidade: trecho compreendido entre as interseções da Av. Mal. Mascarenhas de Morais com a Rua 10 de Julho, e com a Rua Arquiteto Fernando Almeida, extensão de 5,2km, com desativação de 15 paradas de ônibus: 020050 a 020063, e mais a 020700, em frente ao Ginásio de Esportes Geraldão.

Sentido cidade / subúrbio: trecho compreendido entre as interseções da Av. Mal. Mascarenhas de Morais com a Rua Júlio Verne e com Rua Jamaica (extensão de 2,6 km com desativação de 7 paradas: 020004 a 020010).

Aletrações de itinerários das linhas:

• 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) e 167 – TI TANCREDO NEVES (IMIP)



Sentido: TI Tancredo Neves / Cidade

TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó.



Sentido: Cidade / TI Tancredo Neves

Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves…

• 020 – CANDEIAS / TI TANCREDO NEVES



Sentido: Candeias / TI Tancredo Neves

Av. Armindo Moura, Estrada da Batalha, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Pista local Leste da Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.



• 024 – TI TANCREDO NEVES (CIRCULAR BOA VIAGEM)



Sentido: TI Tancredo Neves / Boa Viagem

TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Rua Ernesto de Paula Santos, Rua Prof. João Medeiros, Rua General Edson Amâncio Ramalho, Rua Félix de Brito, Av. Conselheiro Aguiar.



Sentido: Boa Viagem / TI Tancredo Neves

Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.



• 023 – TI TANCREDO NEVES / TI AEROPORTO



Sentido: TI Tancredo Neves / TI Aeroporto

TI Tancredo Neves, Av. Sul, alça de acesso ao Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, Rua Ernesto de Paula Santos.



Sentido: TI Aeroporto / TI Tancredo Neves

Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Alça Noroeste do Viaduto Tancredo Neves, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, alça de acesso à Av. Sul, giro à esquerda na Av. Sul, TI Tancredo Neves.



• 115 – TI AEROPORTO / TI AFOGADOS



Sentido: TI Aeroporto / TI Afogados

TI Aeroporto, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Anízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó.



Sentido: TI Afogados / TI Aeroporto

Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Viaduto do Aeroporto (Sul), Av. Marechal Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Rua Dez de Julho, TI Aeroporto.



• 370 – TI TIP / TI AEROPORTO



Sentido: TI Aeroporto / TI TIP

TI Aeroporto, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife.



• 166 - TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL) e 185 - TI CABO



Sentido: Subúrbio / Centro do Recife

Av. Dr. Júlio Maranhão, Estrada da Batalha, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó.



Sentido: Centro do Recife / Subúrbio

Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Estrada da Batalha, Av. Dr. Júlio Maranhão.



• 121 – VILA DA SUDENE, 4123 - TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA), 4133 - TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) e 4137 - UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)



Sentido: Subúrbio / Cidade

Rua Eunízio Galvão, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó.



Sentido: Cidade / Subúrbio

Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Rua Jean Emile Favre.



• 120 – ALTO DOIS CARNEIROS / SHOPPING RECIFE e 360 – TOTÓ / BOA VIAGEM

Sentido: Boa Viagem / Subúrbio

Pátio do Shopping Center Recife (Parada 1), Rua Bruno Veloso, Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Rua Barão de Souza Leão, Rua Des. José Neves, Rua Des. João Paes, Av. Visconde de Jequitinhonha, Av. Ribeiro de Brito, Viaduto Presidente Tancredo Neves, Av. Recife.



• 191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (N. S. DO Ó)



Sentido: Porto de Galinhas / Recife

Estrada da Batalha; Av. Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Viaduto do Aeroporto (Norte), Av. Mascarenhas de Morais (Pista Local Oeste), Acesso ao Aeroporto; Plataforma do Aeroporto (Área Interna de Desembarque); Praça Ministro Salgado Filho (Lado Oeste); Viaduto do Aeroporto (Sul); Av. Marechal Mascarenhas de Morais (Pista Local Leste), Rua 10 de Julho, Rua Capitão Zuzinha, Rua Dr. Vicente Gomes, Rua Setúbal, Av. Conselheiro Aguiar, Rua Ribeiro de Brito, Viaduto Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Costa e Silva, Rua Hélio Brandão, Rua Adolfo Faro, Rua Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Rua Itamaracá, Rua Paris, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Olívia Menelau, Rua Zeferino Pinho, Rua Eng. José Apolinário, Rua Arquiteto Fernando Almeida, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó.



Sentido: Recife / Porto de Galinhas

Ponte Motocolombó, Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Rua Júlio Verne, Rua Arquiteto Luiz Nunes, Rua Paris, Av. Jean Emile Favre, Rua Jamaica, Av. Mascarenhas de Morais, Acesso ao Aeroporto, Plataforma do Aeroporto (Área Interna de Desembarque).



• 440 – CDU / CAXANGÁ / BOA VIAGEM



Sentido: Boa Viagem / CDU

Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Rua Barão de Souza Leão, Rua Des. José Neves, Rua Des. João Paes, Av. Visconde de Jequitinhonha, Av. Ribeiro de Brito, Viaduto Presidente Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Raimundo Diniz, Rua Rio Amazonas, Rua Jean Emile de Favre, Av. Recife.

Com informações da assessoria.

