A- A+

FERIADO 7 de Setembro: confira programação, esquema de trânsito, itinerários de ônibus e horário do metrô Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro acontecerá na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, a partir das 8h30. Solenidade é aberta ao público e gratuita

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em celebração à Independência do Brasil, tomará a avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, a partir das 8h30 deste domingo. Aberta ao público e gratuita, a solenidade reunirá instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais.

A programação será aberta com a revista da tropa do Comando Militar do Nordeste (CMNE), conduzida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada do general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante Militar do Nordeste, em um momento que simboliza o reconhecimento e a valorização das tropas que participarão do desfile.

Desfile cívico-militar de 7 de Setembro

Serão quatro modalidades de apresentação: o desfile a pé, reunindo cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e integrantes da Polícia Rodoviária Federal; o desfile motorizado, com 170 viaturas de diferentes organizações militares da guarnição; o desfile aéreo, com quatro aeronaves em sobrevoo; e, por fim, o desfile da cavalaria, com 44 cavalos.

A solenidade contará ainda com a participação do capitão veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, um dos ex-combatentes que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

Também participarão cerca de 3.037 estudantes, de 39 escolas da Rede Estadual de Ensino, além da banda da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Confederação do Equador, do município de Paudalho, Zona da Mata Norte, juntamente com a banda marcial da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE).

A celebração é realizada pelo CMNE, em parceria com o governo de Pernambuco, e faz parte da comemoração do 203º aniversário da Independência do Brasil e do calendário oficial de celebrações cívico-militares.

Mobilidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema especial de mobilidade com três desvios ao longo da avenida Mascarenhas de Moraes. Um efetivo de 110 agentes e orientadores estarão próximos aos pontos de bloqueio e desvio para orientar a população e promover a segurança viária.

Desvios

O primeiro desvio terá início às 5h, nas imediações da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE). Nesse ponto, os condutores que vem de Jaboatão serão direcionados para a rua Dez de Julho.

No sentido Aeroporto, em Afogados, na Zona Oeste, haverá um desvio na rua Júlio Verne. Os condutores que vierem do Centro e desejarem seguir para o Aeroporto deverão acessar a rua Arquiteto Luiz Nunes e, em seguida, a rua Jean Emile Favre.

Já para quem circula pela avenida Boa Viagem e precisa seguir para o Ipsep, a orientação é utilizar a avenida General Mac Arthur, a fim de alcançar a avenida Sul, evitando a área do desfile na Mascarenhas de Moraes.

A autarquia também orienta que, em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, que está disponível 24 horas por dia, através do número 0800.081.1078.

Ônibus

Ao todo, dez linhas de ônibus terão o seu itinerário alterado durante o período de realização do evento, com previsão de início às 5h e término às 12h. Confira as linhas e os desvios informados pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-Recife) informou que, para atender o fluxo de pessoas que pretendem comparecer ao desfile, a Linha Sul do Metrô do Recife irá operar das 5h às 23h. Já a Linha Centro permanecerá fechada devido ao cronograma de obras de troca de trilhos que vêm ocorrendo aos domingos.

Veja também