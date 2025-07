A- A+

Em julho Recife sediará maior evento científico da América Latina; saiba mais sobre a Reunião Anual da SBPC Com mais de 200 atrações gratuitas, a programação será concentrada na UFRPE. A cerimônia de abertura, no domingo (13), acontece no Teatro do Parque

O Recife vai sediar o maior encontro da ciência brasileira com a sociedade, a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Com entrada gratuita, o evento começa no próximo dia 13 de julho, um domingo, e conta com debates, exposições interativas, arte e cultura para todas as idades.

Pela primeira vez, a reunião acontecerá na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no campus Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

Com o tema “Progresso é ciência em todos os territórios”, esta será a sexta vez que a cidade sedia uma edição da Reunião Anual da SBPC. A cerimônia oficial de abertura será realizada no domingo (13), no Teatro do Parque, no Centro da cidade.

A programação científica e cultural se estende de 14 a 19 de julho na UFRPE. O encerramento será no dia 19, um sábado, com o “Dia da Família na Ciência”, dedicado a experiências lúdicas e participativas para todas as idades. A expectativa é que o encontro atraia um público de mais de 20 mil pessoas ao longo da semana.

Reunião Anual da SBPC

O evento reunirá cientistas do Brasil e do exterior, estudantes, professores, lideranças sociais, representantes de povos tradicionais e diversos setores da sociedade, promovendo um grande intercâmbio de ideias, experiências e conhecimento.

Serão mais de 200 atividades gratuitas, entre conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos, sessões de pôsteres, exposições científicas interativas, atrações culturais e oficinas educativas.

Estão confirmadas as participações da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; do ministro da Educação, Camilo Santana; do CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), Sudip S. Parikh; do diretor de conteúdo do EurekAlert!, Brian Lin; e do biomédico e divulgador científico Lucas Zanandrez, criador do canal Olá, Ciência.

Outro momento de destaque na programação será a posse da nova Diretoria da SBPC, quando a cientista e professora da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) Francilene Garcia assumirá a presidência da entidade. Pela primeira vez na história, as duas principais associações científicas do Brasil — SBPC e Academia Brasileira de Ciências (ABC) — serão lideradas simultaneamente por mulheres cientistas, marcando um momento simbólico e representativo para a ciência brasileira.

Além da programação científica, o evento contará com espaços temáticos como:

SBPC Criança, dedicada à iniciação científica de crianças pequenas;

SBPC Jovem, com oficinas, planetário e feira de ciências;

SBPC Afro-Indígena e Comunidades Tradicionais, com rodas de conversa e oficinas com lideranças quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e povos de terreiro;

SBPC Mulher, com debates sobre gênero, raça, classe e geração na ciência;

SBPC Cultural, com apresentações artísticas, exposições e uma tenda gastronômica multicultural com sabores de diversas regiões do Brasil.

ExpoT&C

O evento ainda apresenta a grande tenda da ExpoT&C – Exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação, considerada a maior mostra científica do país. A ExpoT&C reunirá universidades, centros de pesquisa, agências de fomento, museus, startups e instituições de todo o Brasil, em estandes interativos e acessíveis, promovendo o contato direto entre ciência e sociedade.

Realizadas ininterruptamente desde 1949, as Reuniões Anuais da SBPC consolidaram-se como o maior espaço de encontro nacional entre ciência e sociedade, promovendo também debates fundamentais sobre políticas públicas de ciência, tecnologia, inovação e educação.

