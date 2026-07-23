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PERNAMBUCO FICR abre inscrições para 7ª edição do QUALIFICR com 26 minicursos gratuitos no Recife Evento será realizado de 27 a 31 de julho e oferecerá capacitação nas áreas de Saúde, Direito, Gestão e Tecnologia

Entre os dias 27 e 31 de julho, a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove a 7ª edição do QUALIFICR, com 26 minicursos presenciais distribuídos entre os turnos da manhã e da noite.

Estudantes do ensino superior e profissionais que desejam ampliar conhecimentos em áreas como Saúde, Direito, Gestão e Tecnologia terão a oportunidade de capacitação gratuita já na próxima semana.

Uma das novidades da programação deste ano é um curso voltado à preparação para o Exame Nacional de Residência (Enare), seleção unificada do Ministério da Educação para ingresso em programas de residência médica e multiprofissional.

Conhecido entre estudantes da área da saúde como o “Enem dos Residentes”, o exame será aplicado em setembro e reúne candidatos de cursos como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e outras graduações.

A programação na área de Saúde inclui temas ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS), enfermagem e saúde mental, com atividades sobre os desafios da rede pública de saúde e uma introdução à psiquiatria para estudantes de Psicologia.

As demais áreas também trazem conteúdos voltados às demandas atuais do mercado. Em Direito, os participantes poderão acompanhar minicursos sobre estratégias jurídicas voltadas a inovação.

Na área de Gestão, a inteligência artificial aparece como um dos principais focos. Já em Tecnologia, a programação reúne oficinas sobre desenvolvimento de microsserviços, ciência de dados, criação de jogos digitais e ferramentas de inteligência artificial do Google.

As atividades serão conduzidas por professores da própria instituição e ocorrerão às 9h e às 19h, no campus da FICR, localizado na Avenida Caxangá, nº 3.841, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

A participação é gratuita, mediante inscrição pela plataforma Sympla, e os participantes terão direito a certificado. A programação completa pode ser consultada no site da instituição.

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