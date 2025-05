7º Congresso Pernambucano de Pediatria destaca cuidados e desafios contemporâneos na infância

A- A+

A Sociedade de Pediatria de Pernambuco (Sopepe) irá realizar, entre os dias 29 e 31 de maio, o 7º Congresso Pernambucano de Pediatria. O encontro será sediado no Beach Class By Hôm, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, reunindo médicos residentes, estudantes e profissionais da área da saúde infantil.

Reconhecido como um dos principais eventos científicos do segmento no estado, o congresso se consolida como espaço para a atualização médica e a troca de experiências na prática pediátrica.

Com foco na saúde integral de crianças e adolescentes, o congresso propõe uma abordagem multidisciplinar e humanizada frente aos desafios atuais da pediatria.

“O evento é a celebração do compromisso contínuo com a saúde das crianças e adolescentes de nosso estado e do Brasil. Mais do que um encontro científico, o 7º Congresso Pernambucano de Pediatria é um espaço de inspiração, conexão e transformação. É o momento em que reafirmamos nossa missão de cuidar, ensinar e inovar, sempre com o olhar atento, o coração aberto e a dedicação com a ciência e com a vida.”, afirma a presidente da SOPEPE, a médica infectologista pediátrica Alexsandra Costa.

Entre os principais temas em destaque estão os cuidados com o desenvolvimento pleno na infância, alimentação infantil, acompanhamento de recém-nascidos de alto risco, distúrbios do sono, manejo da dor e questões específicas como a ditadura da beleza na adolescência.

O evento também abordará atualizações em áreas como endocrinologia e pneumopediatria, além de estratégias para identificação precoce de alterações no desenvolvimento.

A programação inclui palestrantes de renome de Pernambuco e de outros estados, com foco na excelência técnica e nas evidências científicas mais recentes, reafirmando o papel da Sopepe como referência na promoção da saúde infantojuvenil.

“Participar deste congresso é acreditar na pediatria como instrumento de mudança social e na força do conhecimento como caminho para um futuro mais saudável e mais justo para todos os nossos pequenos, cuidando com afeto e prevenção”, conclui Alexsandra Costa.

Serviço:

7º Congresso Pernambucano de Pediatria

Data: 29 a 31 de maio de 2025

Local: Beach Class By Hôm, R. Maria Carolina, 661 - Boa Viagem, Recife - PE

Mais informações: https://conpedpe.com.br/2025/ , https://sopepe.com.br/ e @ sopepe_pediatria_pe.

