BRASIL 8 de janeiro: com nova fase de operação, PF acumula 85 prisões e 356 mandados de busca e apreensão Nesta terça-feira, estão sendo cumpridos mandados em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Mirassol do Oeste e Cáceres

Com a 20ª fase da operação Lesa Pátria, a Polícia Federal (PF) acumula 85 mandados de prisão, 356 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de 17 inquéritos instaurados. Na manhã desta terça-feira, a PF busca identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, em Brasília, quando Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e vandalizados.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos mandados de prisão de quando os prédios dos Três Poderes foram “invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas Instituições”.

“Ao todo, serão cumpridas medidas em relação a dez investigados: duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal. As medidas estão sendo cumpridas na Paraíba, em Mirassol do Oeste e Cáceres, no Mato Grosso”, informou a PF.

Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

“As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas”, disse a PF, na nota.

