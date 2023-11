80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados começa neste sábado

A- A+

Diversão para a família, oportunidade de negócios e uma aproximação com o campo. Tudo isso e muito mais você vai poder conferir na 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, que começa neste sábado (11/11), no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife (PE). Realizado pela primeira vez em 1941, o evento vai se estender até o dia 19 de novembro este ano.

O público terá praticamente o dia todo para conferir todas as atrações da Exposição de Animais. Durante os nove dias, o Parque de Exposições do Cordeiro vai funcionar das 9h às 22h. De segunda a quarta-feira, a entrada custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. Já de quinta a domingo, R$ 12 inteira e R$ 6 meia.

“A Exposição de Animais do Cordeiro tem uma importância grande para o setor agropecuário não apenas de Pernambuco, mas para toda a região. É um evento tradicional no calendário do nosso Estado, que movimenta milhões em negócios e atrai mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições. Este ano, temos motivos de sobra para comemorar, pois estamos completando 80 edições”, afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.

Os números atestam a força e importância da Exposição Nordestina: são criadores e animais de mais de 17 estados do Brasil. Considerada a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, engloba mais de três mil animais, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres. O público que frequenta o Parque ultrapassa a marca de 200 mil pessoas durante os nove dias de evento, que também dispõe de shows culturais para crianças e adultos.

A movimentação financeira gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios, com a participação de várias entidades do setor Agropecuário, como a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC), Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco). O evento ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, com a geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

Além da relevância histórica, a Exposição Nordestina conta com leilões e julgamentos nacionais de animais de várias raças, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos, com a presença de animais de todos os estados do Nordeste. Teremos Ranqueada de Girolando, Torneio e Julgamento de Gir Leiteiro. O que não falta é atração nos 12 hectares do Parque do Cordeiro – são 350 baias de cavalo e 15 galpões para gado, com 70 argolas cada.

Vale a pena ressaltar que Pernambuco é um dos estados mais bem ranqueados do Brasil no Agronegócio – está entre os maiores na produção de genética para equinos, bovinos, caprinos e ovinos. Isso atrai diversos outros eventos dentro da Exposição Nordestina de Animais.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A Exposição de Animais também mantém a tradição com a programação cultural. Os shows serão realizados nos dias 11, 14 e 18 de novembro.

A abertura da programação cultural será com Valquíria Santos, no sábado (11). Na sequência, vão se apresentar a banda Labaredas e Nathan do Arrocha.

Na terça-feira (14), véspera de feriado, os shows serão comandados por Capim com Mel e Kitara.E o encerramento será no sábado, dia 18, com Preto Joya, Capital do Sol e Camila Moura.

ANIMAIS SILVESTRES

O Refúgio dos Répteis, do biólogo André Maia, chega à Exposição de Animais pelo segundo ano consecutivo. Os animais silvestres estarão em exposição ao longo de todos os dias da feira das 14h às 20h. O Refúgio dos Répteis já resgatou cerca de 5.000 animais silvestres.

