82ª Exposição de Animais do Cordeiro começa nesta sexta-feira (7); confira a programação
Agenda inclui leilões e julgamentos nacionais, concursos, apresentações musicais, diversão para as crianças, feiras e exposições de produtos, e segue até o próximo domingo (16)
Começa nesta sexta-feira (7) a 82ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Tradicional no calendário do Estado, a programação, que inclui leilões e julgamentos nacionais, concursos, apresentações musicais, diversão para as crianças, feiras e exposições de produtos, segue até o próximo domingo (16).
Considerada a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a expectativa é de que o evento atraia mais de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias de exposição. Serão mais de três mil animais de todos os estados do Nordeste, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres.
Além do mundo animal, a feira também contará com parque de diversões interno e shows culturais para crianças e adultos. Entre os nomes confirmados, se apresentam por lá Kelvis Duran, Banda Metade e Conde Só Brega.
82ª Exposição de Animais do Cordeiro
“A Exposição de Animais do Cordeiro representa um marco para o agronegócio, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. É um evento tradicional no nosso calendário, há mais de 80 anos, que cada ano cresce ainda mais, movimentando milhões em negócios. E mais do que isso: É um evento que a própria população abraça e quer estar presente”, afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.
Segundo a organização, a movimentação financeira do evento gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios; com a participação de várias entidades do setor agropecuário. Entre elas, a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco).
Serviço
A Exposição de Animais do Cordeiro ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, além da geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.
O público poderá visitar a exposição de 9h às 22h, de segunda a quarta-feira, e 9h até 1h de quinta-feira a domingo. As entradas estarão disponíveis na bilheteria do evento, sendo R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira), válido de segunda a quarta-feira. De quinta a domingo, os ingressos custam R$ 6 (meia entrada) e R$ 12 (inteira). Crianças até 2 anos não pagam. PCD também tem acesso liberado, enquanto seu acompanhante tem direito a meia entrada.
Confira a programação cultural completa:
07/11 - Sexta-feira
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h - Chama do Brega
21h30-23h - Preto Joya
08/11 - Sábado
16h-18h - Show Infantil
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Banda Toda Boa
21h30-23h30 - Capital do Sol
23h30-01h30 - Eduarda Alves
09/11 - Domingo
16h-18h - Show Infantil
18h-20h - Pé de Serra
20h-22h - Feijão com Arroz
14/11 - Sexta-feira
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Kelvis Duran
21h30-23h30 - Netinho Xote 10
23h30-01h30 - Banda Metade
15/11 - Sábado
16h-18h - Show Infantil
18h-19h30 - Pé de Serra
19h30-21h30 - Valquiria Santana
21h30-23h30 - Matheus Vini
23h30-01h30 - Conde Só Brega
16/11 - Domingo
16h-18h - Show Infantil
18h-20h - Marcílio Monthier
20h-21h30 - Pé de Serra
Programação de atividades:
Solenidade oficial de abertura
09/11 às 16h
Concurso Leiteiro - Gir Leiteiro
08 a 11/11
Oficializada ABCGIL
Técnico : Paulo Rompa
Início das Ordenhas
08/11
6h - 1ª Ordenha
14h - 2ª Ordenha
22h - 3ª Ordenha
09/11
6h - 4ª Ordenha
14h - 5ª Ordenha
22h - 6ª Ordenha
11/11
6h - 7ª Ordenha
14h - 8ª Ordenha
22h - 9º Ordenha
Julgamentos:
07, 08 e 09/11
Equinos Raça Campolina
10 a 14/11
Caprinos
11/11 - manhã e tarde
Bovinos da Raça Sindi
12/11 - manhã
Bovinos da Raça Nelore
12/11 - manhã
Machos Gir Leiteiro
13/11 - manhã
Bezerras e Fêmeas Jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro
13 a 16/11
Ovinos
14/11 - manhã
Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro
Desfile Oficial de Encerramento da 82ª Exposição
16/11 às 16h