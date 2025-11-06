A- A+

TRADIÇÃO 82ª Exposição de Animais do Cordeiro começa nesta sexta-feira (7); confira a programação Agenda inclui leilões e julgamentos nacionais, concursos, apresentações musicais, diversão para as crianças, feiras e exposições de produtos, e segue até o próximo domingo (16)

Começa nesta sexta-feira (7) a 82ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no Parque de Exposições do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Tradicional no calendário do Estado, a programação, que inclui leilões e julgamentos nacionais, concursos, apresentações musicais, diversão para as crianças, feiras e exposições de produtos, segue até o próximo domingo (16).

Considerada a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a expectativa é de que o evento atraia mais de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias de exposição. Serão mais de três mil animais de todos os estados do Nordeste, entre bovinos, caprinos e ovinos, equinos, suínos, peixes, coelhos, aves e animais silvestres.

A expectativa é de que o evento atraia mais de 200 mil pessoas ao longo dos 10 dias de exposição. Foto: Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação.

Além do mundo animal, a feira também contará com parque de diversões interno e shows culturais para crianças e adultos. Entre os nomes confirmados, se apresentam por lá Kelvis Duran, Banda Metade e Conde Só Brega.

“A Exposição de Animais do Cordeiro representa um marco para o agronegócio, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. É um evento tradicional no nosso calendário, há mais de 80 anos, que cada ano cresce ainda mais, movimentando milhões em negócios. E mais do que isso: É um evento que a própria população abraça e quer estar presente”, afirmou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores.

Segundo a organização, a movimentação financeira do evento gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios; com a participação de várias entidades do setor agropecuário. Entre elas, a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco).

Serão mais de três mil animais de todos os estados do Nordeste. Foto: Tsuey Lan Bizzocchi/Divulgação.

Serviço

A Exposição de Animais do Cordeiro ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, além da geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

O público poderá visitar a exposição de 9h às 22h, de segunda a quarta-feira, e 9h até 1h de quinta-feira a domingo. As entradas estarão disponíveis na bilheteria do evento, sendo R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira), válido de segunda a quarta-feira. De quinta a domingo, os ingressos custam R$ 6 (meia entrada) e R$ 12 (inteira). Crianças até 2 anos não pagam. PCD também tem acesso liberado, enquanto seu acompanhante tem direito a meia entrada.

Confira a programação cultural completa:

07/11 - Sexta-feira

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h - Chama do Brega

21h30-23h - Preto Joya

08/11 - Sábado

16h-18h - Show Infantil

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Banda Toda Boa

21h30-23h30 - Capital do Sol

23h30-01h30 - Eduarda Alves

09/11 - Domingo

16h-18h - Show Infantil

18h-20h - Pé de Serra

20h-22h - Feijão com Arroz

14/11 - Sexta-feira

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Kelvis Duran

21h30-23h30 - Netinho Xote 10

23h30-01h30 - Banda Metade

15/11 - Sábado

16h-18h - Show Infantil

18h-19h30 - Pé de Serra

19h30-21h30 - Valquiria Santana

21h30-23h30 - Matheus Vini

23h30-01h30 - Conde Só Brega

16/11 - Domingo

16h-18h - Show Infantil

18h-20h - Marcílio Monthier

20h-21h30 - Pé de Serra

Programação de atividades:

Solenidade oficial de abertura

09/11 às 16h

Concurso Leiteiro - Gir Leiteiro

08 a 11/11

Oficializada ABCGIL

Técnico : Paulo Rompa

Início das Ordenhas

08/11

6h - 1ª Ordenha

14h - 2ª Ordenha

22h - 3ª Ordenha

09/11

6h - 4ª Ordenha

14h - 5ª Ordenha

22h - 6ª Ordenha

11/11

6h - 7ª Ordenha

14h - 8ª Ordenha

22h - 9º Ordenha

Julgamentos:

07, 08 e 09/11

Equinos Raça Campolina

10 a 14/11

Caprinos

11/11 - manhã e tarde

Bovinos da Raça Sindi

12/11 - manhã

Bovinos da Raça Nelore

12/11 - manhã

Machos Gir Leiteiro

13/11 - manhã

Bezerras e Fêmeas Jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro

13 a 16/11

Ovinos

14/11 - manhã

Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro

Desfile Oficial de Encerramento da 82ª Exposição

16/11 às 16h

