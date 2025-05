A- A+

GRIPE AVIÁRIA 84% das propriedades rurais no raio do foco de gripe aviária no RS foram vistoriadas A secretaria afirmou, ainda, que a instalação de sete barreiras sanitárias foi concluída na segunda-feira

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul informou que 84% das propriedades no raio de até 10 quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro, Região Metropolitana do Estado, foram vistoriadas. As inspeções foram feitas de sábado, 17 de maio, até a segunda-feira, 19, em 459 propriedades rurais e uma granja, informou a secretaria.

Do total de propriedades visitadas, 30 são propriedades familiares de subsistência num raio de 3 km do foco e 429 propriedades de subsistência e uma granja de recria de aves num raio de 10 km do foco.

A secretaria afirmou, ainda, que a instalação de sete barreiras sanitárias foi concluída na segunda-feira e está em funcionamento 24 horas por dia.

Do total, 3 barreiras estão na área do perifoco, até 3 km de onde a doença foi bloqueada, e outras 4 barreiras na área de vigilância do foco, até 10 km.

"A partir desta terça-feira (20), as equipes vão revisitar as propriedades rurais com a presença de aves seguindo as ações previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária", destacou a secretaria.

O Estado tem um foco confirmado de gripe aviária em plantel comercial em matrizeiro de aves em Montenegro. Uma suspeita de doença em produção de subsistência é investigada em Estância Velha (RS).

