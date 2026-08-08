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TRAGÉDIA Sobe para 9 número de mortos em ataque de adolescente contra escola na Tailândia As vítimas do ataque na escola são professores e funcionários. A polícia local informou que 30 pessoas foram feridas

O ataque realizado por um adolescente de 14 anos na última sexta-feira, 7, em uma escola da província de Nonthaburi, ao norte de Bangkok, na Tailândia, já deixou pelo menos nove mortos.

Antes de abrir fogo na escola, o atirador matou seus dois avós com quem vivia, segundo autoridades locais. Depois do atentado, o estudante tirou a própria vida.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, se manifestou sobre o ataque e disse que o adolescente autor dos disparos estava "sob muita pressão e tensão" relacionadas aos estudos" e que o atentado foi premeditado.

As vítimas do ataque na escola são professores e funcionários. A polícia local informou que 30 pessoas foram feridas com os disparos ou na tentativa de fugir da linha dos tiros.

Segundos as informações preliminares da polícia, o aluno disparou pelo menos 26 vezes e com ele foram encontradas outras 30 munições.

A escola, na região Norte da capital Bangkok, tem cerca de 3,1 mil alunos e foi fundada em 1885. O número de mortes ainda pode subir, segundo a imprensa tailandesa. É um dos maiores ataques registrados na Tailândia nos últimos anos.

Em fevereiro, um atirador matou uma professora e feriu um aluno em um ataque realizado em uma escola do Sul da Tailândia.



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