90 anos em defesa das prerrogativas da advocacia

Sendo a OAB protagonista nas relevantes questões que emergem no país há quase um século, é de sabença trivial, por exemplo, a sua importância no enfrentamento das ações repressivas do Estado Novo, implantado em 1937, no combate ao autoritarismo desmedido da ditadura militar, irrompida em 1964, e no processo de redemocratização do Brasil, quando contribuiu para a Constituinte que resultou, em 1988, na Constituição Cidadã, bem como para o retorno, em 1989, das eleições diretas para a Presidência da República.



No Nordeste brasileiro, por jamais quedar-se como mera espectadora das grandes causas nacionais, uma hoje nonagenária instituição sempre se postou como combatente de primeira hora nessas e em tantas outras lutas em prol da democracia e da cidadania: a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco, no front desde 1932.



Uma entidade feita de advogadas e advogados ser revestida de tamanha relevância para a sociedade revela a pujança e a essencialidade da advocacia.



Justamente por isso, para além das questões eminentemente sociais, a OAB Pernambuco tem se dedicado, de maneira especial, ao longo das suas nove décadas de existência, à defesa intransigente do livre exercício do múnus advocatício.



O trabalho perene voltado ao respeito às prerrogativas profissionais dos advogados e advogadas, garantindo-lhes a consecução do honroso ofício que é escudar os direitos dos seus semelhantes, é missão inafastável da Ordem pernambucana. Velar pela independência e dignidade da advocacia, rechaçando toda e qualquer investida destinada à sua vulneração, é tarefa obstinadamente cumprida pela nonagenária (mas incansável) Seccional.



Esse encargo, portanto, segue sendo o pilar da Ordem em Pernambuco, sem o qual se esvairia a força da advocacia e, por conseguinte,da própria OAB.



Assim, na quadra em que completa 90 anos, a OAB Pernambuco caminha firme e se revigora a cada dia. Ao se analisar o seu passado e vivenciar o seu presente, constata-se quão futurosa segue a Seccional pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil.





*Advogado criminalista e Diretor da OAB-PE





