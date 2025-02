A- A+

Rio de Janeiro A 15 dias dos desfiles na Sapucaí, Cidade do Samba fica às moscas por medo de fiscalização Sumiço dos funcionários acontece um dia após incêndio em fábrica que confeccionava fantasias para a Série Ouro

Um boato sobre uma fiscalização na Cidade do Samba esvaziou os barracões do Grupo Especial, um dia após um incêndio atingir uma fábrica de confecção de fantasias em Ramos, na Zona Norte.

O sumiço dos funcionários, nesta quinta-feira, acontece a 15 dias para os desfiles na Sapucaí. No entanto, até o início desta tarde, nenhum órgão fiscalizador cruzou os portões do local, que fica na Gamboa, Zona Portuária do Rio.

O vai-vem de pessoas e barulhos de ferros nos barracões foram substituídos pelo silêncio.

A maior movimentação foi vista na praça central da Cidade do Samba, onde componentes da Mocidade se apresentavam ao meio-dia.

Tanto na entrada, quanto na porta das escolas, o que se dizia é que havia a expectativa de uma batida de ficais a qualquer momento.

Procurados, tanto o Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ), quanto o Ministério do Trabalho e Emprego, negaram planos para fiscalizar a Cidade do Samba nesta quinta.

