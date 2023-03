"A água estava na altura da cintura", diz tio do adolescente mordido por tubarão na praia de Piedade

A- A+

Mais um incidente envolvendo tubarão foi registrado em Pernambuco. Neste domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido por um animal de espécie ainda não confirmada, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



A vítima estava na praia acompanhada do tio. O homem, que preferiu não ser identificado, infomou a reportagem da Folha de Pernambuco que a maré estava baixa no momento do incidente e que o adolescente estava com a água na altura da cintura.

O tio da vítima também informou que não viu o tubarão e que tudo aconteceu muito rápido. O adolescente, que foi mordido na coxa direita, permaneceu consciente durante todo o atendimento.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o incidente aconteceu por volta das 11h20, nas proximidades da Igrejinha de Piedade.





O adolescente foi tirado do mar pelo tio e resgatado pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que socorreu a vítima para o bairro do Derby, na área central do Recife.



No local, uma ambulância de suporte avançado do Samu Recife o aguardava para realizar a transferência para o Hospital da Restauração, também no bairro do Derby.



Este é o segundo caso em menos de 30 dias. No último dia 20 de fevereiro, um surfista de 32 anos foi mordido por um tubarão na praia dos Milagres, em Olinda, na RMR.



De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), a vítima estava em um local que possui proibição para banho de mar desde o mês de julho de 2021, após a expedição de decreto municipal. "Desde o ano de 1999, o local era proibido para práticas esportivas, mergulho e natação", informou.



Desde 1992, quando houve o primeiro incidente com tubarão em Pernambuco, foram registradas 76 ocorrências, sendo 66 no continente e outras 10 na Ilha de Fernando de Noronha, de acordo com levantamento do Cemit.

