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Internacional

"A América do Sul está se tornando um lugar totalmente diferente", diz Trump

"Em pouco tempo, eles estão se tornando extremamente conservadores de uma maneira muito positiva", acrescentou o presidente

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

A América do Sul está se tornando “um lugar totalmente diferente” de uma forma “muito positiva”, declarou nesta terça-feira (20) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a poucos dias do segundo turno das eleições brasileiras.

“A América do Sul está se tornando um lugar totalmente diferente e está prosperando. E, como vocês sabem, apoiei muitas dessas pessoas”, afirmou Trump, em referência a vários presidentes da região que chegaram ao poder com seu apoio.

Trump foi questionado sobre a situação na França, onde graves distúrbios foram registrados nos últimos dias, inicialmente relacionados a protestos estudantis.

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O presidente republicano evitou se posicionar em favor da favorita nas eleições presidenciais francesas, Marine Le Pen, mas traçou um paralelo com a onda de vitórias conservadoras na América Latina, iniciada antes de seu retorno à Casa Branca.

“Apoiei muitas dessas pessoas. Todos aqueles que apoiei venceram, incluindo o novo presidente da Colômbia, que é fantástico, ‘El Tigre’”, disse Trump, em referência ao apelido de Abelardo de la Espriella.

“Em pouco tempo, eles estão se tornando extremamente conservadores de uma maneira muito positiva”, acrescentou.

A guinada à direita se acelerou no último ano e meio, e uma vitória do candidato Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo representaria um reforço importante dessa tendência. Flávio saiu na frente no primeiro turno por dois pontos percentuais.

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