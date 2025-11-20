A bebida viral do ano: matcha é buscado nas redes sociais 5 vezes mais que o capuccino
Pesquisa realizada pelo Google Trends que acompanha o interesse pelo matcha nos últimos cinco anos mostra um aumento constante a partir de 2020
A bebida espumosa e verde brilhante é o líquido indispensável em 2025. O matcha está em toda parte tanto no mundo real quanto no virtual. Uma pesquisa realizada pelo Google Trends que acompanha o interesse pelo matcha nos últimos cinco anos mostra um aumento constante a partir de 2020, seguido por um aumento acentuado a partir de dezembro de 2024.
O site monitora a frequência com que um tópico, como uma bebida, um nome ou programa, foi pesquisado e de onde a pesquisa foi feita. Sua popularidade é classificada em uma escala de 0 a 100.
Só no Reino Unido, por exemplo, o mercado de chá matcha movimentou 46 milhões de libras no ano passado e a previsão é de que chegue a 74 milhões de libras em 2030, segundo pesquisa da Grand View Horizon.
O matcha é japonês, feito a partir das folhas da planta Camellia sinensis, entretanto, o chá verde extrapolou a fama em sua terra natal e virou febre no Ocidente. No TikTok, onde a onda se espalhou pelo mundo, vídeos temáticos já somam mais de 30 bilhões de visualizações. No Brasil, o pozinho de sabor amargo e tom verde inconfundíveis pode ser encontrado em bebidas, fusões e até mesmo em doces.
Na saúde, a bebida pode melhorar o humor e o desempenho mental em humanos e ratos. Em um estudo japonês recente, os pesquisadores decidiram avaliar os possíveis efeitos antidepressivos do pó de chá Matcha.
O produto ativa os circuitos neurais dopaminérgicos e melhora a depressão em alguns camundongos, dependendo do estado mental anterior do animal, concluíram os cientistas. Mais estudos como este poderiam ajudar a desenvolver melhores antidepressivos, observaram.
O consumo deste chá demonstrou melhorar o comportamento semelhante à ansiedade em camundongos, ativando a função de dopamina por meio da sinalização do receptor de dopamina D1. O aumento de dopamina resultante também pode melhorar os sintomas da depressão.