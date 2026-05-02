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Guerra 'A bola está no campo dos EUA', diz Irã, 'pronto' para a guerra ou a diplomacia "O Irã, com o objetivo de garantir seus interesses e sua segurança nacional, está preparado para as duas opções" declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi

O Irã disse, neste sábado (2), que cabe aos Estados Unidos decidir se querem retomar a guerra ou privilegiar a diplomacia, mas assegurou estar preparado para qualquer um dos cenários.

"O Irã apresentou um plano ao mediador paquistanês com o objetivo de pôr fim de forma permanente à guerra imposta e agora a bola está no campo dos Estados Unidos, que deve optar entre a via diplomática ou a continuação da abordagem confrontativa", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi.

"O Irã, com o objetivo de garantir seus interesses e sua segurança nacional, está preparado para as duas opções", acrescentou ante diplomatas em Teerã, segundo a emissora estatal IRIB.

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