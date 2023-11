A- A+

Ação Social Casa do Pão, organização localizada no centro do Recife, completa um ano neste domingo (19) Data coincide com o Dia Mundial dos Pobres, estabelecido pelo Papa Francisco

Fundada para atender a população em situação de vulnerabilidade social, a Casa do Pão comemora um ano neste domingo (19). A instituição, localizada no bairro de São José, área central do Recife, é considerada o legado concreto deixado pelo do XVIII Congresso Eucarístico Nacional, realizado na cidade no ano passado. Na data também é celebrado o Dia Mundial dos Pobres, estabelecido pelo Papa Francisco.

Para celebrar o aniversário, serão distribuídas, nesta manhã de domingo, mil refeições de café da manhã e mil kits de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade. O dia também contará com atendimento médico, jurídico, emissão de documento, palestras, banho, serviços de estética, cuidados pessoais, dentre outras atividades.

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson participou da celebração. O líder da igreja católica orou e abençoou as pessoas atendidas pela Casa do Pão, bem como aquelas que atuam na instituição.

“Devemos ser felizes ajudando outras pessoas a serem felizes. Que nesta manhã, Deus abençoe o pão que temos à mesa, as muitas pessoas que são beneficiadas com os vários serviços aqui oferecido”, disse.

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson participou da celebração. Prefeito do Recifre, João Campos, e a vice-governadora do Estado, Priscila Karuse, também marcaram presença. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ao longo do primeiro ano de funcionamento, a Casa do Pão distribuiu mais de 50 mil refeições e ofereceu mais de dois mil banhos e lavagens de roupas. Também foram fornecidos centenas de atendimentos médicos e jurídicos e dezenas de cursos na instituição.

O prefeito do Recife, João Campos, destacou que a Casa do Pão reúne diferentes pessoas e instituições em prol do apoio à população em situação de rua e vulnerabilidade. “A Casa do Pão é uma grande conquista. É uma conquista que nasce de uma comunhão. São várias pessoas e instituições diferentes trabalhando pelo bem comum”, comentou.

De acordo com o prefeito, 20 funcionários da Prefeitura do Recife trabalham na organização social. “É papel de todos nós que lideramos, que conduzimos instituições, que tenhamos o poder e a capacidade de juntar em nome da boa ação e da caridade”, pontuou.

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause ressaltou a importância do trabalho efetuado pela Casa do Pão. “A Casa do Pão está aberta de domingo a domingo para acolher aqueles que mais precisam, para acolher aquele que têm fome, que têm sede. São mais de 200 refeições diárias aqui, espaço para tomar banho, atendimento médico, atendimento educacional”, frisou.

Coordenadora do Coletivo Unificados, Magdala Mirelle Pereira foi uma das pessoas homenageadas durante a celebração de aniversário. Atuando na instituição desde a fundação, ela representou os voluntários que atuam diariamente na Casa do Pão.

“Hoje a Casa do Pão é sinônimo de acolhimento. Aqui a gente consegue ter todos os nossos serviços de atendimento, não só com alimentação, mas a gente também tem o banho, tem os serviços de saúde, equipe jurídica. E aqui é uma grande oportunidade de a gente tentar fazer o melhor para as pessoas”, contou.

Uma das pessoas que utilizam os serviços oferecidos pela casa do Pão é Cícero de Abreu, de 27 anos de idade. “Às vezes não vem ninguém ajudar a gente que está na rua. Aí quando montou a Casa do Pão foi muito bom porque a gente tem o alimento da gente garantido já, certo, todos os dias”, disse.

Foram distribuídas, nesta manhã de domingo, mil refeições de café da manhã e mil kits de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade. Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Mãe e filha, a educadora física Ana Paula Diniz, de 54 anos, e a estudante Madalena Maria Diniz, de 13 anos, atuam juntas como voluntárias da instituição. “A gente precisa contribuir com as políticas públicas. A gente precisa ser presente na igreja como Deus é presente na vida da gente. Então, trazer ela para fazer esse trabalho voluntário é fazer com que ela caminhe nesse mundo fazendo o bem, porque fazer o bem faz bem”, destacou Madalena.

Segundo a mãe, a adolescente é a voluntária mais jovem da instituição. A jovem afirmou que se sente grata por ajudar outras pessoas. “Eu me sinto muito feliz, é gratificante. É muito melhor do que você ficar em casa fazendo nada no celular. Porque aqui você tem uma vivência, você consegue ver, você consegue ter noção de como está a nossa cidade. E ajudar a melhorar a vida dessa pessoas e diminuir as desigualdades é muito gratificante”, contou.

