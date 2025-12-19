Sex, 19 de Dezembro

SOLIDARIEDADE

Casa do Pão realiza seu Natal com jantar para mais de 400 pessoas

Ação beneficente acontece neste domingo (21), a partir das 17h

Casa do Pão realiza seu Natal neste domingo (21) - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Casa do Pão, que fica no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, realiza seu Natal neste domingo (21), a partir das 17h, com jantar para mais de 400 pessoas. O ponto de referência é a Rua Martins de Barros, que fica por trás da padaria.

A festa começa com momento de oração e apresentações natalinas, que se estenderão durante o jantar.

Dentre as atrações estão o Coral do Movimento Pró-Criança e um número especial dos assistidos pela Casa do Pão. Além disso, voluntários da Casa do Pão, grupos de paróquias, igrejas e organizações não governamentais estão envolvidos na organização da festa.

No mês passado, em seu terceiro aniversário, a padaria inaugurou uma nova cozinha, que foi reformada para atender aos cursos de extensão em Nutrição e Gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

O jantar será produzido por alunos e professores de gastronomia da UFRPE. No cardápio: arroz, strogonoff, batata palha, legumes, suco, refrigerante, água e bolo de sobremesa.  

Cada pessoa assistida receberá um panetone de presente. Além disso, um Papai Noel voluntário vai distribuir brinquedos para as crianças presentes.

Sobre a Casa do Pão
A instituição social é ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) e foi inaugurada com o objetivo de oferecer refeições diariamente para moradores de rua, com o apoio de 120 voluntários, na Rua do Imperador.

Desde a sua criação, foram realizados mais de 300 mil atendimentos, com a oferta de milhares de refeições, acesso à higiene pessoal, cuidados de saúde, acompanhamento jurídico em parceria com as Defensorias Públicas, além de formação integral e espiritual.

