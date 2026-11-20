A- A+

chuva 'A cidade acabou, é cena de filme', diz prefeito de município do RS atingido por temporal Prefeito Gustavo Herter Terra (PP) diz que a cidade teve 8 mil imóveis afetados, principalmente por destelhamentos

Um temporal com rajadas de vento e granizo causou grande destruição na cidade de Tupanciretã, na região noroeste do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 20. Vídeos postados em redes sociais mostram caminhões e carros tombados, postes e árvores pelo chão e escombros cobrindo as ruas. Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h, em Tupanciretã. Ao menos uma morte foi confirmada, mas o total dos danos ainda está sendo avaliado, segundo a prefeitura.

Em entrevistas, o prefeito Gustavo Herter Terra (PP) diz que a cidade teve 8 mil imóveis afetados, principalmente por destelhamentos. Segundo ele, praticamente todas as casas da cidade, de 20,3 mil habitantes, tiveram algum tipo de dano. A área urbana tem cerca de 8,6 construções.

"É cena de filme, tivemos óbitos já. A cidade acabou. Eu tenho aqui em torno de 8.600 casas e acredito que 8 mil não têm mais telhado. A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. Derrubou parede, tirou telhado. Postos de gasolina, todos destruídos. Até o prédio da prefeitura destruíram, a minha casa, tudo. Tem até agora pilha de mais de um palmo de granizo nos cantos", declarou.

Terra vai decretar situação de emergência e conversou com o governador Eduardo Leite (PSD) pedindo ajuda para a recuperação emergencial dos estragos.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, por meio do Centro de Monitoramento, informou em nota que, a cidade foi atingida por uma supercélula. O fenômeno é caracterizado por uma tempestade que apresenta uma corrente de ar em rotação no interior da nuvem Esse tipo de formação pode gerar chuva forte, granizo, ventania e tornados.

"Até o momento, não é possível confirmar a ocorrência de um tornado no município. As evidências apontam para ventos severos associados à supercélula, possivelmente provocados por uma microexplosão. A possibilidade de tornado não está completamente descartada, mas o fenômeno, isoladamente, não explicaria a extensão dos danos registrados na cidade", diz a nota.

Ainda segundo a Defesa Civil, a análise dos dados do radar meteorológico de Porto Alegre indicou a atuação da supercélula por volta das 3h19. E a Defesa Civil do RS emitiu, às 2h38, um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos. O alerta teve vigência até as 3h37.

A tempestade chegou na cidade por volta das 3 horas da manhã e durou cerca de meia hora. Na manhã desta sexta-feira, a cidade estava sem energia elétrica e abastecimento de água. Entre os prédios atingidos o hospital, várias escolas e o prédio da prefeitura. Muitas ruas estão interditadas devido à queda de árvores e veículos tombados.

Além da morte confirmada pela Defesa Civil, houve feridos e, devido aos danos no hospital local, eles foram levados para hospitais de Santa Maria, que fica na mesma região. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para prestar socorro aos atingidos pelo temporal.

O governador Eduardo Leite informou ter mobilizado equipes da Defesa Civil estadual e da Brigada Militar para ajuda imediata ao município de Tupanciretã. Outros órgãos estaduais estão sendo mobilizados para dar assistência às famílias, segundo o governo

Na tarde de quinta-feira, 19, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado atualizou as previsões meteorológicas e alertou para o risco de temporais com rajadas de vento e granizo na região noroeste do estado.

Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Tupanciretã já havia decretado emergência em razão da forte estiagem que atingiu a região. Segundo o prefeito, a cidade enfrentava dificuldades para o abastecimento urbano e, na zona rural, mais de 900 propriedades rurais perdiam a produção de lavouras como a soja.

Veja também