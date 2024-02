A cor da garrafa pode afetar a qualidade do vinho? Entenda

A- A+

A maioria dos supermercados oferece uma grande variedade de vinhos deliciosos para você escolher. Mas se você não é um conhecedor experiente de vinhos, decidir qual garrafa comprar pode ser um processo assustador.



Você sabe por que a coloração das garrafas varia? Os motivos vão desde proteção contra os efeitos dos raios ultravioletas (UV) sobre o líquido, questões comerciais ou tradição regional. Especialistas revelaram que quando se trata de vinhos brancos ou rosés, deve-se sempre optar por variedades que venham em garrafas escuras.

Garrafas transparentes permitem que a luz solar atinja o vinho, o que pode levar a um fenômeno denominado “insolação” e alterar o sabor da bebida. O vinho guardado em garrafas transparentes de “vidro” quase certamente terá um sabor pior do que um vinho mais barato guardado em uma garrafa colorida.

A razão, segundo o Daily Mail, é que o vidro transparente não impede que a radiação UV do sol ou a iluminação artificial chegue ao vinho. Os raios UV ao atingirem o vinho fazem com que os aminoácidos reajam e formem compostos de enxofre.





Estes compostos são responsáveis pelo odor desagradável associado a muitas garrafas de vinho branco e rosé. Sob luz solar direta, isso pode começar a destruir o sabor do vinho em apenas 30 minutos.

“A escala deste problema é provavelmente muito maior do que qualquer outra mancha de vinho, e ainda assim não falamos sobre isso”, disse Susie Barry, Master of Wine, ao Times.

Um estudo de 2022 da Universidade de Trento descobriu que garrafas de Chardonnay e Pinot Grigio mantidas em garrafas transparentes tiveram um aumento significativo em uma substância química chamada 4-hepten-1-ol.

“Esses compostos fedorentos parecem ser responsáveis pelo sabor desagradável do repolho cozido e às vezes se formam no vinho exposto a uma fonte de luz”, escreveram os pesquisadores em seu estudo, publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Além disso, depois de apenas uma semana ao sol, o vinho guardado em garrafas transparentes apresentou reduções significativas nos produtos químicos responsáveis pelos sabores agradáveis.

Os vinhos sofreram uma perda de 10 a 30 por cento de terpenos – compostos que conferem aos vinhos as suas notas florais e frutadas – e uma perda de 30 a 70 por cento de norisoprenóides – compostos responsáveis por notas amadeiradas complexas.

Enquanto isso, as garrafas armazenadas em garrafas coloridas não apresentaram aumento de produtos químicos desagradáveis e mantiveram os sabores agradáveis por 50 dias.

Mais afetados, brancos e rosés são, justamente, os vinhos que mais frequentemente são vendidos em garrafas transparentes. Como os fabricantes costumam querer mostrar a cor de seus vinhos, eles preferem os vidros sem cores.

Vinhos mais leves e delicados são mais afetados pela luz. Chris Mercer, da revista de vinhos Decanter, diz: 'Os mais expostos geralmente são os vinhos brancos, especialmente os estilos mais delicados, além dos vinhos espumantes e rosés.'

Os vinhos tintos, por outro lado, resistem melhor à exposição à luz porque contêm níveis mais elevados de polifenóis. Esses compostos encontrados nas uvas demoram mais para serem decompostos pela luz e, portanto, preservam seu sabor por mais tempo.

