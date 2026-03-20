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Pet A cor da pelagem de um gato influencia seu comportamento? Veja o que diz a ciência Estudos recentes exploram a relação entre esses dois fatores no ambiente doméstico

Pesquisas científicas recentes sugerem que certas cores e padrões de pelagem em gatos podem estar correlacionados com a frequência de comportamentos agressivos, embora a socialização precoce continue sendo um fator determinante.

O estudo da relação entre características físicas e comportamento em animais domésticos é uma área de crescente interesse dentro da etologia. No caso dos gatos, a cultura popular atribui certos traços de personalidade com base na cor da pelagem, enquanto a ciência moderna começa a identificar padrões observáveis.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis, documentaram correlações estatísticas entre a cor da pelagem e a ocorrência de comportamentos agressivos em casa. Essas observações levantam novas questões sobre a influência genética no temperamento felino.

Padrões de cores e níveis de agressividade

Elizabeth A. Stelow, Melissa J. Bain e Felipe H. Kass conduziram um estudo baseado em mais de 1.200 questionários respondidos por donos de gatos, publicado no Journal of Applied Animal Welfare Science sob o título “A Relação entre a Cor da Pelagem e os Comportamentos Agressivos em Gatos Domésticos”. Os pesquisadores avaliaram o comportamento em três contextos: visitas ao veterinário, viagens de carro e interações cotidianas dentro de casa.

As principais conclusões do estudo incluem:

Diferenciação por tonalidade: gatos laranja e aqueles com padrões bicolores (branco com preto ou cinza com branco) apresentaram níveis mais elevados de agressividade em relação às pessoas dentro de casa.

Perfis de serenidade: felinos de uma única cor sólida (preto, branco ou cinza) exibiram comportamentos mais calmos e consistentes em suas interações diárias.

Contexto de manejo: “A análise da agressividade durante o manejo e as visitas veterinárias mostrou pouca diferença entre as cores da pelagem nesses ambientes”, indicaram os autores.

A percepção das pessoas também afeta suas interações com os gatos. Mikel Delgado, da Universidade da Califórnia, Berkeley, destaca que os adotantes frequentemente associam a cor da pelagem à personalidade.

“Embora os entrevistados tenham afirmado que dão mais importância à personalidade do que à cor ao escolher um gato de estimação, há algumas evidências de que eles acreditam que as duas qualidades estão relacionadas”, ele explica, em seu artigo na revista Anthrozoos.

Além disso, a evolução do gato como espécie independente contribui para comportamentos reservados ou hostis em relação a estranhos. De acordo com as pesquisadoras Moriah Galvan e Jennifer Vonk, diferentemente dos cães, os felinos não desenvolveram estruturas sociais complexas.

A socialização precoce continua sendo o fator mais importante na redução da agressividade, independentemente da cor ou padrão da pelagem do gato.

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