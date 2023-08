A- A+

RÚSSIA A difícil tarefa de ser um ativista ambiental na Rússia Muitos grupos foram banidos na onda de repressão que se seguiu ao início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro do ano passado

Leia também

• Putin projeta mensagem de poder na Rússia com a morte de Prigojin

• Putin ordena que soldados do Grupo Wagner jurem lealdade à Rússia

• Rússia diz que usou avião de combate para deter drone dos EUA sobre o Mar Negro

O ambientalista Igor Chastuj, de apenas 18 anos, segura um frasco em frente a um ralo que jorra água quente e pútrida perto da cidade de Penza, no oeste da Rússia. A água provém de uma fábrica de papel próxima que já foi multada por poluir e tem como destino um afluente do rio Sura, a cerca de 600 quilômetros de Moscou. O líquido apresenta níveis excessivos de cloro, ferro e matéria orgânica.

— Tem cheiro de chá — brinca após cheirar a amostra, enquanto sua esposa, Sonia, registra o cheiro e a cor amarelada da substância, junto com outros dois ativistas, Alexei Zetkin e Yakov Demidov.

Nenhum deles chega aos 20 anos.

— As pessoas que bebem esta água, pescam e tomam banho nela deviam compreender o perigo — disse Igor à AFP.

As chances de isso acontecer são mínimas. Grupos ambientalistas, como o de Igor e Alexei, já enfrentam pressão das autoridades e muitos foram banidos na onda de repressão que se seguiu ao início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

Foi o caso das divisões russas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e da Greenpeace, acusadas de serem “asseclas do Ocidente” e de minarem a economia nacional. Atualmente, apenas grupos ambientalistas locais sobrevivem, geralmente de pequeno porte, tentando continuar a luta.

— O que fazemos é legal e inofensivo, mas amanhã poderão associá-lo ao extremismo ou ao terrorismo. A menor transmissão de informação pode se tornar uma suposta ameaça ao Estado.

Repressão: Rússia aumenta controle da informação e prevê pena de 15 anos para quem 'mentir' sobre a guerra na Ucrânia

Um cinegrafista e um gerente de comunicação da empresa aparecem inesperadamente e começam a filmar o grupo. Imediatamente depois, um agente de segurança aparece. Para evitar o controle policial, os jovens deixam o local.

A poucos metros de distância, debaixo das árvores, vários homens pescam pacificamente nas águas poluídas.

O grupo inspeciona periodicamente rios ou lixões e depois, com o apoio de um ativista com conhecimento jurídico, denuncia violações da lei ao Ministério Público ou órgão de proteção ambiental.

Em novembro de 2021, quando Igor e Alexei ainda eram estudantes do ensino médio, analisaram a água descartada pela mesma empresa e enviaram os resultados às autoridades, que confirmaram a contaminação maciça e multaram o diretor da fábrica, membro do partido do presidente Vladimir Putin.

Depois disso, Alexei foi expulso de um grupo ambientalista pró-governo por conduzir uma investigação sem a aprovação de seus superiores. Em fevereiro de 2022, criou sua própria organização, a Eko-Start, e continuou organizando inspeções com Igor.

Assim que terminam a operação em frente à fábrica de papel, os dois vão até uma lixeira perto de Penza, onde se amontoam vegetais podres, baterias elétricas e lixo médico.

— Os proprietários desse lixão são líderes da região. Eles economizam evitando separar o lixo e armazená-lo conforme a regulamentação — diz Alexei.

Pequenas vitórias

Igor e Alexei conheceram-se no Komsomol, a juventude do Partido Comunista Russo, que responde ao Kremlin em nível nacional, mas por vezes opõe-se a ele em nível local. Desde então, ambos deixaram o Komsomol.

Igor se define como um “trotskista-internacionalista”, oposto aos “stalinistas” e à repressão política. Sua militância é incomum nos tempos de hoje. Uma parte da juventude russa evita qualquer atividade dissidente por medo; outra parte ou é indiferente e apolítica ou apoia o governo russo.

— Se você não fizer política hoje, a política irá alcançá-lo amanhã — diz Alexei, que afirma que a intervenção na Ucrânia politizou muitos jovens.

Os dois amigos argumentam que a guerra corre o risco de provocar novos problemas ecológicos na Rússia, à medida que o governo flexibiliza as regras antipoluição para apoiar a economia e o complexo militar-industrial, cujas fábricas de armas funcionam a todo vapor. Alexei quer acreditar que “duas ou três” associações eficazes em cada região poderiam “mudar” a Rússia com pequenas vitórias.

Mas a coordenadora da ONG Bellona, Ksenia Vajrucheva, agora no exílio, é menos otimista. Para ela, já não existem organizações ambientalistas russas com poder suficiente para provocar “mudanças sistêmicas”.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Ucrânia afirma ter recapturado cidade na frente Sul de batalha; vídeo