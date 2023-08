A dois meses das eleições, governo da Argentina vai dar bônus a servidores

A- A+

O Ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, que está concorrendo à presidência, anunciou medidas para melhorar os salários dos funcionários públicos e disse que vai ampliar benefícios para aposentados e famílias de baixa renda, na contramão do pedido feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no início deste mês para que o país gaste menos.

Massa não deu detalhes de quanto serão os reajustes. As medidas incluem ainda reduções de impostos, pagamentos de pensões mais altas, dinheiro adicional para programas de alimentação para famílias com crianças e linhas de crédito a juros baixos. Também contemplam financiamento para produtos de exportação, de acordo com o anúncio feito em mídia social no domingo.

O novo plano surge depois que a coalizão União pela Pátria, do presidente Alberto Fernández, da qual Massa é candidato, foi surpreendida pela vitória do candidato de extrema direita Javier Milei nas primárias deste mês, que antecedem as eleição presidenciais, previstas para 22 de outubro.

As medidas podem colocar o governo em conflito com o FMI, que aprovou um desembolso de US$ 7,5 bilhões para o governo na semana passada, após extensas negociações sobre seus empréstimos, depois que a Argentina não conseguiu cumprir as metas do programa em meio à forte seca que atingiu o país.

"O principal objetivo é que todos os setores da economia tenham ajuda, de alguma forma, do Estado" disse Massa em vídeo, citando a desvalorização do peso e a crise climática sem precedentes como motivos para oferecer apoio financeiro às famílias argentinas.

Uma condição para a ajuda do FMI ao governo de Fernandez era que a Argentina aumentasse os controles de gastos, limitando os salários e as pensões do setor público.

Na semana passada, o Fundo disse em comunicado que o governo implementaria um aumento temporário nos impostos sobre bens e serviços selecionados para compensar as perdas das exportações relacionadas à seca.

