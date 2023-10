A- A+

Olinda "A educação consegue transformar vidas", diz Gil do Vigor durante aulão preparatório para o Enem Evento é gratuito e acontece no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Duzentos alunos da rede pública de ensino acompanham o “Aulão do Vigor”, com o economista e comunicador Gil do Vigor, revisando conteúdos que vão cair no Enem 2023. O evento é gratuito e acontece no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Além dos estudantes, a ex-bbb e cantora Juliette também marcou presença no local.



“Vivemos num país que é muito desigual e não podemos fingir que a desigualdade não existe. A nossa missão é mostrar que existe esforço, dedicação, mas que é possível para todos nós, todo mundo é capaz. Eu não tinha meios e consegui ser aprovado, com muita luta, muita batalha mostrar que a educação, de fato, consegue transformar nossas vidas, agora, obviamente que é construindo tijolinho sobre tijolinho”, afirma Gil.



O economista defende que a educação é o melhor meio para conseguir transformar qualquer realidade. "Através da nossa ação, do alcance que a gente tem, a nossa obrigação é usar esse alcance em prol de uma sociedade justa e mais igualitária, se eu não conseguir fazer isso, vou me sentir em falha. O máximo que eu puder transformar o meu alcance, a minha voz em redução de desigualdades ou, então, pelo menos, na construção do sonho desses jovens, eu tô feliz demais”, diz Gil do Vigor.

A estudante da Escola de Referência em Ensino Médio Luiz Delgado, Maryanna Kettlyn, de 17 anos, participa do aulão. Ela contou que deseja cursar Medicina.



“Esse aulão com Gil é uma oportunidade de se distrair e também pegar novas dicas e como aplicar isso no Enem. Também pelo fato de ele ter vindo de escola pública, do colégio que eu estudo, e do quanto ele cresceu por meio do estudo e da visibilidade que ele teve com o BBB, e de ter falado que a educação pode mudar a vida das pessoas, é muito importante de dar um incentivo pra gente, estudante, querer passar e alcançar nossos objetivos”, disse Maryanna.

