A encantadora Joinville acolhe jornalistas de turismo

Geograficamente situada entre a serra Dona Francisca e a baía da Babitonga, fica a encantadora Joinville. Cidade que é síntese e plural. Em termos turísticos, há uma completa diversidade na cidade. O destino é completo. Serra e Mar. Sol e Praia. Esportes. Natureza e eventos. Cultura e história. Joinville dispõe de um leque opcional completo.



Joinville, também, é o maior polo industrial de Santa Catarina. A maior população urbana do Estado com 600 mil habitantes e polo de startups. O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em 2021, classificou Joinville como uma das cidades mais ricas do Brasil, a 3ª maior economia do sul do país e a primeira em Santa Catarina.



Esta cidade que fica no norte do Estado é considerada a capital da sua economia. É a capital nacional da dança até porque abriga a única escola do Ballet Bolshoi fora da Rússia. E, neste mundo das artes, Joinville possui o Teatro (escola) Musicarium com o projeto de Camerata Joinville iniciado em 2017 com uma orquestra infanto-juvenil que objetiva a formação da Orquestra Filarmônica Profissional até 2030.



Joinville também é a cidade das Flores com destaque para a sua famosa Festa das Flores. A cidade é rica em parques e jardins. Um destaque é o parque dos Hemerocallis que no grego significa beleza por um dia exatamente porque a flor só tem vida por apenas um dia.



Assim, Joinville vai desfilando e se exibindo desde a região central onde fica o Museu Nacional da Imigração e Colonização com seu preservado acervo da Imigração Alemã para Santa Catarina; a rua das Palmeiras; a Trilha do Patrimônio. A Catedral. O Museu Arqueológico de Sambaqui, o Arquivo Histórico, o Museu de Arte, a Casa da Cultura. O Complexo turístico Expoville com o Pórtico e o Moinho e o Mirante da Boa Vista. A Maison de Joinville considerado um patrimônio histórico nacional.



Além de uma visita aos Caminhos de Dona Francisca com mais de 10 atrativos com destaque para as preservações naturais e históricas da cidade e suas paisagens bucólicas.



O visitante ou o turista não pode deixar de visitar o Instituto Internacional Juarez Machado. Imperdível. O famoso cartunista de fama internacional Juarez Machado, atualmente, mora em Paris. O Instituto foi fundado em 2018 abrigando parte de suas obras, pinturas e desenhos.



Rica na gastronomia. Destaque para “chineque” - famoso pão doce.



A cidade vive em ebulição. Joinville é pulsante. Se vem desde o “Caminho dos Príncipes”, agora em novembro/2022, lançou o Natal de Joinville. Não se acomodou. É efervescente. Turisticamente, dinâmica.



Tudo isso foi desfrutado por dezenas de jornalistas especializados em turismo de todo Brasil no XXXVII Congresso Nacional da ABRAJET - Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo realizado em Joinville, entre 23 e 27 de novembro último.





Empresário e jornalista

