SAÚDE A erva com capacidade de melhorar a memória e aumentar a função cognitiva em pessoas saudáveis; veja Estudo publicado na revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology atribui o efeito do alecrim graças a compostos, como o ácido rosmarínico e antioxidantes

O alecrim ocupa um lugar de destaque na medicina natural pelos seus múltiplos benefícios à saúde. Além do aroma e do uso na culinária, esta erva aromática oferece um poderoso impulso à mente e à memória, sugerem estudos científicos.

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é uma planta nativa do Mediterrâneo tradicionalmente utilizada como tônico para melhorar a memória e a concentração. Nas últimas décadas, a ciência moderna começou a apoiar estas crenças antigas com evidências empíricas.



Um estudo publicado na revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology descobriu que o óleo essencial de alecrim pode melhorar a qualidade da memória em adultos saudáveis. Os pesquisadores atribuem esse efeito aos compostos bioativos do alecrim, como o ácido rosmarínico e os antioxidantes, que possuem propriedades neuroprotetoras e podem aumentar a função cognitiva.



Além disso, foi demonstrado que o alecrim pode aumentar a concentração e o estado de alerta mental. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, descobriu que inalar o aroma do alecrim melhorou o desempenho cognitivo em tarefas que exigem atenção e velocidade mental.

Como consumir a infusão de alecrim. Preparar uma infusão é uma forma simples e eficaz de aproveitar os benefícios do alecrim. Basta adicionar alguns galhos frescos ou secos a um copo de água quente e deixar descansar por alguns minutos. Esta infusão pode ser consumida quente ou fria e, se desejar, pode ser adoçada com um pouco de mel.





Óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim pode ser usado de diversas maneiras para melhorar a função cognitiva. Pode ser difundido no ar por meio de um difusor de aromaterapia para inalar seus benefícios, ou pode ser diluído em um óleo carreador e aplicado na pele para massagens estimulantes.

Suplementos de alecrim. Existem também suplementos de alecrim na forma de cápsulas ou extratos líquidos que podem ser tomados como suplemento dietético. É importante seguir as instruções do fabricante e consultar um profissional de saúde antes de incorporar qualquer suplemento à sua dieta.

É importante observar que, embora o alecrim seja geralmente seguro para a maioria das pessoas quando consumido em quantidades moderadas, algumas podem apresentar efeitos colaterais, como irritação estomacal ou reações alérgicas. É sempre aconselhável consultar um médico antes de incorporar qualquer erva ou suplemento à sua rotina diária, especialmente quando estiver tomando medicamentos ou tiver problemas de saúde pré-existentes.

