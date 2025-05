A erva que os gatos adoram (e que pode mudar o comportamento dos bichanos); conheça

A- A+

A erva-de-gato, também conhecida como Nepeta cataria, pertence à família da menta e é comumente encontrada em regiões da Ásia e da Europa. Sua popularidade entre os gatos chamou a atenção de muitos donos de animais de estimação, devido aos efeitos específicos que ela tem em seu comportamento.

Quando um gato encontra esta erva, suas reações podem variar consideravelmente. Alguns espécimes se esfregam na planta, ronronam ou até mesmo exibem comportamentos que podem parecer intensos. Em outros casos, observa-se uma notável expressão de alegria.

A Purina, marca especializada em produtos para animais de estimação, recomenda que os gatos entrem em contato com esta planta sob observação.

“Conforme seu gato começa a lamber e se esfregar, você notará que a reação dele se torna algo selvagem e estranho. Em um surto de hiperatividade, ele pode começar a se espreguiçar, babar ou pular. Outros gatos correm descontroladamente pelo ambiente. Reações mais dóceis ou calmas também foram observadas; a resposta depende de cada gato”, afirmou a empresa.

Duração dos efeitos

Os comportamentos induzidos pela erva-de-gato geralmente não são sustentados por muito tempo. Esses efeitos geralmente desaparecem em cerca de trinta minutos. O animal então retoma seu comportamento normal. Segundo especialistas, não há motivo para alarme se o gato parecer calmo ou desinteressado após o contato, pois isso faz parte do processo de dissipação das sensações produzidas.

Ferramenta para estimular a brincadeira

Além de reações imediatas, esta planta pode desempenhar um papel estimulante no exercício e na brincadeira. A Purina garante que ele pode ser usado como parte de uma estratégia para incentivar a atividade física e prevenir o sedentarismo em gatos domésticos.

“A erva-de-gato também pode ser ótima para incentivar seu gato a interagir com certos brinquedos. Se você quiser usar um arranhador para afiar as garras do seu gato e mantê-lo longe dos móveis, pode esfregar um pouco de erva-de-gato no arranhador ou polvilhar um pouco na base dele”, acrescentam.

Aplicações no ambiente doméstico

Alguns donos optam por incorporar erva-de-gato em outros elementos do ambiente do seu animal de estimação, como cobertores, camas ou áreas de descanso específicas, para atrair o felino para esses espaços.

Em situações estressantes, como viajar de carro, esta erva também pode ser útil. A Purina indica que a resposta sedativa exibida por alguns gatos pode ser usada para reduzir a ansiedade durante viagens.

“Se o seu gato desenvolver uma resposta sedativa (em oposição a uma resposta hiperativa) à planta, você também pode usar erva-de-gato para gatos que ficam ansiosos quando viajam de carro”, eles observaram.

Como oferecê-la com segurança

Especialistas recomendam oferecer erva-de-gato em pequenas quantidades, seja na forma seca ou fresca. Há também brinquedos que já o contêm em seu interior. É importante observar como cada gato reage, pois a sensibilidade a essa planta pode variar de indivíduo para indivíduo.

Embora não represente risco à saúde, o uso constante pode diminuir a resposta do animal. Por isso, sugere-se espaçar os encontros para que o felino não perca o interesse ou desenvolva uma tolerância prolongada.

A reação dos gatos à erva-de-gato está relacionada a uma substância chamada nepetalactona, presente nas folhas e caules da planta. Isso atua nos receptores sensoriais do animal, o que explica os comportamentos observados no contato.

A erva-de-gato é uma opção para enriquecer o ambiente do seu gato e contribuir para o seu bem-estar. Seu uso, no entanto, deve ser acompanhado de observação e moderação, respeitando a individualidade de cada pet e suas respostas naturais. Você já percebeu como seu gato reage a esta planta?

