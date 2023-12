A escola da vida e seu mestre chamado tempo (Parte 2)

A- A+

Agora, amparado nas palavras de Clarice Lispector, sirvo-me da minha "memória, por ser ela a consciência inserida no tempo". E, assim, relato algumas das minhas vivências pessoais, que já insinuei no texto passado. Nisso, repito: quero apenas mostrar que, como ser humano, há como agir em sintonia respeitosa com outros valores distintos ao meus. Por admiração, compromisso, respeito, enfim, consciência cidadã.



Filho de servidores públicos de casta mediana, que foi nascido, criado e familiarmente educado em área pobre da cidade, pela visão de educadora da minha mãe, fui introduzido noutro padrão de valores, para efeito de conhecimento e cultura. Vivi com isso o real modo de encarar a desigualdade: morar entre pobres e estudar entre ricos. Por mais que isso já me representasse um apartheid com todos os seus preconceitos associados, passei por esse teste com razoáveis conquistas.



Dos bairros do Pina e de Brasília Teimosa, aprendi a lidar com as mazelas das desigualdades sociais e de renda. Mas, de lá, trago, orgulhosanente, o registro das ações comunitárias dos meus pais. Da experiência da minha mãe, por exemplo, como dirigente da Escola Assis Chateaubriand, referência educacional da comunidade, aprendi a lidar com a vivência política (por maior que fosse o quadro repressivo naquela época), via presença de lideranças na escola. Nesse sentido, até cheguei a conhecer o patrono (sim, Assis Chateaubriand), numa cadeira de rodas, durante uma visita àquela casa de aprendizado. Penso que em 1966/67, quando Chatô esteve no Recife. A cena de ter sido fotografado com aquela figura icônica nacional que foi Chateaubriand (pena que perdi esse registro material), marcou-me.



Sem precisar aqui registrar a vivência por Boa Viagem (por serem mais evidentes as oportunidades) o que dizer de ver, ainda no Pina, a poucos metros de distância, a passagem do carro aberto do Governo de PE, com a Rainha Elizabeth II. Tive essa sorte de vê-la assim tão perto, justo porque o cortejo deixou o carro ao curto alcance dos meus olhos. Um privilégio, pelo mero simbolismo de ser a Rainha um ícone.



E mais: e dessa vivência no Pina, a frequência de ir ao velho Cine Atlântico, sem contar o fato de que dele fui vizinho por poucos meses. Jamais imaginaria que aquela minha inocência infanto-juvenil de acessar à cabine de projeção para assistir às (porno)chanchadas, pudesse um dia me fazer ainda mais próximo da sétima arte, quando mais de duas décadas depois, resolvi empreender num festival de cinema.



Aliás, esse elo histórico que abrilhanta minha memória, fez toda diferença na minha vida. Foi no Atlântico, levado pelo meu pai, que tive o primeiro grande contato cultural da minha vida, desconsiderados aqui os exemplos menores do que pude ver nas escolas: onde estudei (Santa Maria, de Boa Viagem) e naquela que minha mãe fazia parte do corpo dirigente (Assis Chateaubriand, do Pina). Refiro-me ao filme "Isto É, Pelé".



Quis o destino que esse registro pudesse ter sua história contada de outra forma. É que foi por ter estado com o "Rei Pelé", numa circunstância derivada de um cargo público que exerci, que surgiu minha disposição por encarar o Festival de Cinema como o ponto de inflexão da minha trajetória profissional. Parece que essa conquista estava escrita no começo do roteiro da minha vida. Lá entre a primeira e a segunda década desses sessenta e poucos anos. Isso foi contado em um livro diferente dos que escrevi, para discorrer essa etapa da minha vida. O título já exprimia minha realidade: se o caso era mesmo de cinema, a paixão veio na forma de um festival. O "Rei" presente, no primeiro filme. E também no início da história do Festival. Presenças que se fizeram como um "presente" de vida. Ah, ia esquecendo: o outro elo dessa história entre o Cine Atlântico e Pelé. Refiro-me à família Massaini. Aquela mesma, cujos integrantes liam-se nos créditos do filme. E que, pelas mãos de Pelé, apresentaram-me ao Festival de Cinena de Gramado. Nesse ponto, começou um novo filme na minha vida.



Aliás, não foi à toa aquela marcante e inesquecível homenagem que o Cine PE fez a Pelé, quando se registrou a décima quinta edição. Poucos acreditaram quando anunciei a vinda do "Rei". De fato, Sua Majestade não só veio, como nos brindou com depoimentos e afagos que se tornaram inesquecíveis para este e outros "mortais", que com minha mulher, filhos e equipe dão sentido ao Festival. Vale dizer que, além de Pelé, a presença de tantos outros nomes artísticos fizeram sempre para a gente toda diferença. Para mim, particularmente.



Mas, esse complemento dará o conteúdo da outra parte desse meu roteiro de vida. Ficará para a terceira e última etapa do texto.



