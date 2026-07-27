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OLINDA "A família tá muito abalada", diz tio-avô da criança que morreu afogada em parque aquático de Olinda Pai da criança está sob efeito de medicações devido ao impacto emocional da morte do filho, segundo o familiar

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Tio-avô de Bryan Henrique de Souza de Barros, José da Silva relatou que a família tenta lidar com a morte da criança, de 7 anos. O garoto morreu afogado no sábado (25), quando estava com a mãe em passeio a parque aquático de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O parente destacou que a criança estava de férias e havia saído para passar o dia com a mãe, no Olinda Via Park, no bairro da Sapucaia.

José também ressaltou o luto que toda a família enfrenta após a morte do sobrinho-neto.

“A família tá muito abalada. O menino desde os dois anos de idade mora com a gente e agora aconteceu essa tragédia. […] É muito difícil para a família, perder um menino que se dava bem com a gente, de 7 anos de idade. Ele era a animação da casa”, relatou.

Menino recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreu | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Além disso, José explicou que o menino vivia com o pai, que morava na casa dele e de outros familiares.

“Ele morava com o pai, que mora com a gente. A família mora com pai, que está sobre efeito de remédios, dopado. […] Dependemos agora somente do delegado responsável pelo caso…. Vamos ver o que resta para gente”, lamentou.

De acordo com o relato, o pai da criança está sob efeito de medicamentos por conta do choque emocional da perda, enquanto a mãe, que estava com o filho no momento do incidente, não tem condições de falar sobre o caso.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a Polícia Científica de Pernambuco informou que a perícia no parque já foi realizada e que o laudo técnico segue analisando aspectos como sinalização, profundidade das piscinas, documentação de funcionamento e a atuação dos profissionais presentes no local no momento do acidente.

Relembre o caso

Bryan Henrique de Souza de Barros, de 7 anos, morreu após se afogar em uma piscina do Parque Aquático Via Park, no bairro de Sapucaia, em Olinda, no último sábado (25).

O menino chegou a ser retirado da água por um dos banhistas e foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 7ª Delegacia Seccional de Olinda e segue sendo investigado. Em nota, a direção do Via Park afirmou que o parque permanecerá fechado até a conclusão das apurações e que entrou em contato com a família da vítima para oferecer apoio e assistência, além de colaborar com as autoridades no esclarecimento dos fatos. Confira a nota na íntegra: "O Olinda Via Park informa ao público e a toda a comunidade que se encontra temporariamente de portas fechadas a partir de hoje, por decisão da direção do parque. É com imenso pesar e profunda tristeza que lamentamos o trágico acidente ocorrido neste sábado, envolvendo uma criança de 7 anos. Imediatamente após o ocorrido, foram prestados os primeiros socorros no local, e a criança foi encaminhada com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde, infelizmente, não resistiu. Prestamos as nossas mais sinceras condolências e profunda solidariedade aos pais, familiares e amigos neste momento de dor imensurável. A equipe do Olinda Via Park já está em contato com a família, oferecendo todo o apoio, suporte e assistência necessários. Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e informamos que estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos."

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