Carnaval do Recife A festa está de volta: após dois anos, Carnaval do Recife reencontra público no Marco Zero Expectativa do prefeito João Campos é de que aproximadamente dois milhões de pessoas circulem pela cidade durante período carnavalesco

O Carnaval, oficialmente, está de volta ao Recife. Depois de um intervalo de dois anos por conta da pandemia causada pela Covid-19, a festa foi liberada outra vez e teve o seu início decretado na noite desta sexta-feira (17), durante a Cerimônia de Abertura do Carnaval do Recife, que aconteceu no palco do Marco Zero, um dos 44 polos espalhados pela capital pernambucana.

As apresentações iniciais que deram fim às prévias ficaram por conta das agremiações carnavalescas campeãs do Grupo Especial Carnaval 2020, ano em que a última festa havia acontecido.

Depois, Maestro Forró subiu ao palco com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e deu continuidade ao reencontro com o povo recifense. Um outro marco responsável por iniciar a festa foi quando o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife, Brhunno Henrique e Mayara Araújo, que receberam a chave da cidade em um ato simbólico.

Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Chico César, Caetano Veloso e Duda Beat são aguardados para se apresentarem ao longo da noite no Marco Zero.

O prefeito do Recife, João Campos, acompanhou de perto o primeiro Carnaval em que está na gestão. E abraçou o tema do Galo Gigante deste ano, que tem uma causa antirracista, para afastar qualquer preconceito durante os próximos dias de festa.

"Aqui tem uma estrutura completa para garantir essa grande festa. O diferencial daqui do Recife são as pessoas. A gente gosta de alegria e amor. Preconceito e violência acontecem fora daqui", disse o prefeito João Campos.

