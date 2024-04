A- A+

ALIMENTAÇÃO A fruta desidratada que reduz o açúcar no sangue, fornece alto teor de fibras e previne doenças O consumo de frutas desidratada favorece a regulação do açúcar no sangue, a digestão e o fornecimento de sais minerais para o organismo

Na busca por alternativas naturais para incorporar em uma alimentação saudável, as ameixas secas surgem como a opção ideal. Essas frutas não são apenas saborosas, mas também proporcionam múltiplos benefícios, principalmente na regulação do açúcar no sangue e na prevenção de doenças crônicas.

Essas são frutas que foram desidratadas para prolongar sua vida útil e, embora a sua aparência possa mudar, o valor nutricional é igualmente notável. Elas contêm uma quantidade significativa de fibras e nutrientes essenciais que podem contribuir para diversos aspectos da saúde, desde a digestão até o fortalecimento dos ossos.

Nos Estados Unidos, a Biblioteca Nacional de Medicina identificou uma distinção nas propriedades das ameixas de acordo com a área geográfica onde são produzidas: a fibra total foi maior nas frutas dos Estados Unidos (12,0 g/100 g) e do Chile (11,5 g/100 g) em comparação com a França (8,4 g/100 g) e a Argentina (8,9 g/100 g), região em que são pouco consumidas.

O consumo das ameixas é versátil e pode ser aproveitado de diversas maneiras. Desde comê-las sozinhas como um lanche saudável entre as refeições até adicioná-las a saladas, iogurtes ou cereais. Você também pode usá-las como ingrediente em receitas doces ou salgadas.

Benefícios de consumir ameixas

Regulação do açúcar no sangue: Ao contrário de outras frutas ricas em açúcar, as ameixas secas têm baixo índice glicêmico, o que significa que não causam picos de açúcar no sangue. Esse recurso as torna uma opção ideal para quem busca manter os níveis de glicose estáveis, podendo também contribuir para a redução do apetite e controle do peso.

Ajuda na digestão: As ameixas são uma excelente fonte de fibras e atuam para promover a regularidade intestinal, podendo ser consumidas como um remédio natural para a prisão de ventre.

Fonte de sais mineirais: O consumo de ameixas secas pode ajudar a manter níveis adequados de potássio no corpo, propriedade essencial para prevenir deficiências e manter o funcionamento ideal do corpo. Essencial para a produção de glóbulos vermelhos e prevenção da anemia, o ferro também está presente em grande quantidade nas ameixas, aspecto que as transforma em um alimento benéfico na prevenção e tratamento da deficiência desse mineral e dos sintomas associados, como fadiga e irritabilidade. Essa fruta é também é rica em boro, mineral que desempenha um papel importante no desenvolvimento de ossos fortes e prevenir doenças ósseas como a osteoporose.

Fornecimento de vitaminas: Além de sais minerais, as ameixas secas também são ricas em vitaminas essenciais, como vitamina K, riboflavina, vitamina B6 e niacina, que desempenham um papel crucial na saúde óssea, no metabolismo energético e na função nervosa.

Propriedades antioxidantes: Os antioxidantes presentes nas ameixas podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue e prevenir o acúmulo de placas nas artérias. Isso pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e melhorar a saúde cardíaca a longo prazo. Essas frutas também contêm polifenóis, compostos que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger contra danos celulares.

Apoio para a microbiota intestinal: O consumo pode ajudar a promover um microbioma intestinal saudável, aumentando a diversidade e a abundância de bactérias benéficas no intestino. Isso pode trazer benefícios significativos para a saúde digestiva e a função imunológica.

