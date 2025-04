A- A+

ALIMENTAÇÃO Conheça a fruta pouco consumida que combate a acidez no estômago e é riquíssima em fibras Originário de diversas regiões da Ásia e do Mediterrâneo, o marmelo possui diversos benefícios para saúde

Basta uma mordida de doce de marmelo para que a mente nos leve de volta à cozinha de alguma avó, aos lanches compartilhados ou à sobremesa em almoços com amigos e familiares. Por trás dessa nostalgia, no entanto, há uma fruta subestimada e pouco popular, que merece um capítulo à parte quando falamos de nutrição. Com uma textura dura ao toque e um sabor amargo, o marmelo tem um perfil nutricional potente e diversos estudos atribuem a ele propriedades benéficas para o organismo.

— É uma fruta rica em fibras alimentares, especialmente pectina, com uma quantidade interessante de vitamina C, antioxidantes como flavonoides e polifenóis e, em menor grau, minerais como potássio, magnésio e cobre — explica a nutricionista Milagros Sympson.

Benefícios do consumo

Com origem em diversas regiões da Ásia e do Mediterrâneo, o cultivo do marmelo (Cydonia oblonga) remonta à Grécia e Roma antigas, onde era considerado um símbolo de amor e fertilidade. Durante décadas, foi usado na medicina tradicional por suas propriedades farmacológicas. Pesquisas publicadas pelo National Institutes of Health (NIH), principal centro de pesquisa médica dos Estados Unidos, estudaram seu efeito antioxidante, antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório, diurético e hipoglicemiante, entre outros.

Assim, Sympson destaca alguns dos principais benefícios da fruta para saúde, são eles:

Aliado da digestão

Na forma fresca, o marmelo é rico em fibras naturais, especialmente pectina, que é solúvel e benéfica para a digestão. Esse tipo de fibra ajuda a regular o trânsito intestinal e pode contribuir para o controle dos níveis de colesterol e açúcar no sangue. Além disso, devido ao alto teor de pectina, quando amadurece, o marmelo adquire um efeito amargo.

— Essa fibra, ao entrar em contato com a água, forma um gel que a retém, tornando as fezes líquidas, comuns em quadros de diarreia, mais densas e melhorando os sintomas — explicou a especialista.

Bomba de antioxidantes

Com compostos fenólicos e flavonoides, o fruto possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a combater o estresse oxidativo no corpo. Além disso, é uma boa fonte de vitamina C, também antioxidante, que protege contra os danos dos radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e a saúde da pele.

Além disso, vários estudos in vitro revelaram que o marmelo possui propriedades antibacterianas que podem ajudar a evitar a proliferação de bactérias prejudiciais como E. coli e S. aureus.

Alívio para os sintomas do refluxo

Diversos estudos publicados pelo NIH mostraram que o xarope de marmelo pode ajudar a aliviar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, popularmente conhecida como azia ou refluxo, com eficácia similar à dos medicamentos.

Um estudo de sete semanas com 80 crianças com refluxo descobriu que a suplementação diária com xarope de marmelo foi tão eficaz quanto os medicamentos tradicionais. De forma semelhante, em uma pesquisa com 137 gestantes, uma dose de 10 mg de xarope após as refeições mostrou ser igualmente eficaz para aliviar os sintomas.

Marmelo fresco X cozido

As diferenças entre o marmelo fresco e o marmelo cozido ou em doce se manifestam tanto na composição nutricional quanto nas texturas e no sabor, afirma Sympson.

— Embora na forma cozida ou em doce a fibra ainda esteja presente, seu efeito pode ser diluído devido à maior proporção de açúcares adicionados — comenta a nutricionista.

Por isso, ela recomenda limitar o consumo nesses formatos, especialmente em casos de diabetes (por elevar a glicose no sangue), sobrepeso (por sua alta densidade calórica) ou problemas dentários (por favorecer cáries). Outro ponto negativo da cocção é que ela degrada parte da vitamina C, reduzindo significativamente seu teor.

Em termos calóricos, 100 g de marmelo fresco contêm açúcares naturais, conhecidos como frutose, em quantidades moderadas e fornecem cerca de 57 calorias. Já a versão cozida com açúcar pode ultrapassar as 300 calorias por 100 g, dependendo da receita.

Como consumir

Apesar da recomendação ser consumir frutas in natura sempre que possível, devido às características menos palatáveis do marmelo, Sympson indica que uma boa alternativa é prepará-lo em compota sem adição de açúcar, ou assado com especiarias.

Assim, segue abaixo opções de receitas de compota de marmelo:

Corte dois marmelos grandes, descascados e sem caroço, em pedaços e coloque numa panela com uma xícara de água, um pau de canela (opcional) e suco de meio limão.

Cozinhe em fogo médio-baixo por 25–30 minutos até amolecer.

Retire a canela e amasse com um garfo ou bata no liquidificador para obter uma textura cremosa.

Sirva morno ou frio. Vai bem com iogurte natural ou aveia.

Receita de marmelo assado com especiarias:

Pré-aqueça o forno a 180°C e corte dois marmelos ao meio, retirando as sementes.

Tempere com canela e gengibre, e regue com suco de laranja ou mel (opcional).

Asse por 20 minutos ou até que fiquem macios.

Sirva com um pouco de queijo fresco.

