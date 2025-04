A- A+

Saúde A fruta que ajuda a reduzir a dor da cólica menstrual No estudo participaram mais de 50 mulheres que apresentaram melhora com o consumo dessa fruta

Um inovador ensaio clínico revelou que o consumo diário de morangos pode reduzir significativamente a dor menstrual em mulheres jovens.

Esta pesquisa foi realizada pela Associação de Produtores e Exportadores de Morango de Huelva (Freshuelva), em colaboração com a Universidade de Huelva (UHU), na Espanha.

O estudo foi liderado por Elia Fernández Martínez, pesquisadora do Departamento de Enfermagem da Universidade, e durante as análises foi avaliada a ingestão de 250 gramas diárias de morangos frescos durante um mês em mulheres diagnosticadas com dismenorreia primária, sem realizar outras mudanças em seu estilo de vida.

Os primeiros resultados mostraram uma diminuição significativa da dor menstrual nas mulheres que ingeriram essa fruta, passando de 7,59 para 5,68, de acordo com a escala de dores EVA, que vai de zero a dez.

O que representa uma melhora considerável na qualidade de vida durante o período menstrual.

— Este achado, embora ainda parcial, abre uma linha de pesquisa inovadora sobre o impacto que certos alimentos com alto conteúdo de compostos bioativos, como os morangos, podem ter no manejo de dores crônicas — explica Fernández.

Além disso, a especialista destaca que, ao contrário dos estudos anteriores, que se concentraram em morangos liofilizados, neste caso, eles utilizaram produtos frescos de Huelva para observar a diferença existente.

Como foi feita a pesquisa

Este estudo contou com a participação de mais de 50 mulheres jovens, entre 18 e 35 anos, e foi realizado em 2024 na Faculdade de Enfermagem da Universidade de Huelva, com o apoio logístico da Freshuelva, que foi responsável por fornecer os morangos aos participantes.

— Esta pesquisa não apenas demonstra o compromisso do setor com a inovação e a saúde pública, mas também abre uma nova via de promoção do valor nutricional e funcional dos morangos frescos de Huelva — argumenta o gerente da Freshuelva, Rafael Domínguez.

Os resultados foram surpreendentes para eles, já que não imaginavam que os morangos teriam esse tipo de benefício nas mulheres que sofrem de cólicas menstruais fortes.

A equipe de pesquisa afirma que os estudos não terminarão aí e que continuarão aprofundando mais essa linha de trabalho para ver que outras propriedades encontram.

Veja também