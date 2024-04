A fruta que combate a gordura no fígado e elimina a retenção de líquidos

A- A+

Nativo da África, o tamarindo é um ingrediente tropical rico em nutrientes e que pode ser utilizado em molhos, sucos, sopas e doces. A fruta, que também cresce na Índia e no Paquistão, apresenta grandes concentrações das vitaminas C, K, B e dos sais minerais cálcio, potássio e fósforo. Por esse motivo, os múltiplos benefícios do consumo dessa fruta tem chamado atenção do público.

Extraída de uma planta chamada Tamarindus indica, a polpa do fruto em desenvolvimento é verde e azeda. À medida que amadurece, ela adquire uma consistência mais pastosa e agridoce, sendo amplamente utilizada como ingrediente no Sul e Sudeste Asiático, no México, no Oriente Médio e no Caribe. As sementes e folhas também são comestíveis.

Na forma de bebida, o tamarindo é tradicionalmente usado em países tropicais para tratar diarreia, prisão de ventre, febre e malária. De acordo com um artigo publicado pelo periódico médico Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, a fruta é rica na maioria dos aminoácidos essenciais e fitoquímicos.

Segundo esse estudo, o tamarindo também apresenta atividade antidiabética, antimicrobiana, antiasmática, anti-inflamatórias e laxante. Além disso, ele é capaz de aliviar a indigestão, pois possui alto teor de fibras.

Efeitos a longo prazo

Um artigo publicado pelo portal de notícias 'Healthline', revisado clinicamente pela nutricionista Kerri Ann Jennings, afirma que a ingestão de tamarindo também pode ajudar na regulação dos níveis de colesterol no organismo. Segundo o texto, os antioxidantes presentes em grande quantidade em sua polpa, como polifenóis e flavonóides, podem evitam o acúmulo de gordura no fígado e no coração.

O tamarindo também pode ajudar a solucionar a retenção de líquidos. Nos casos de acúmulo em diversos tecidos, como pés, tornozelos e pernas, consumir essa fruta pode contribuir para a diminuição dos edemas, uma vez que o potássio, um mineral aliado contra o inchaço, é encontrado em abundância na fruta.

Entretanto, é importante levar em consideração que o tamarindo não é um tratamento “milagroso” para nenhuma doença. O seu consumo excessivo pode causar diarreia ou náusea. Por isso, é sempre fundamental procurar um médico especializado para possíveis diagnósticos e tratamentos dos problemas listados acima.

