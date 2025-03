A fruta que fornece quase tanta proteína quanto os ovos

A- A+

Com aproximadamente cinco gramas de proteína por porção, o maracujá chega perto do teor de proteína de um ovo, que contém cerca de seis gramas.

Além do seu teor proteico, traz benefícios para a digestão, o sono e a saúde metabólica.

O maracujá, nativo da América do Sul e parte da família das passifloras, distingue-se não apenas pela sua polpa suculenta e sabor exótico, mas também pelas suas propriedades nutricionais.

Seu teor de proteína de origem vegetal o torna uma alternativa para diversificar sua dieta sem depender exclusivamente de fontes animais.

O alto teor de fibras ajuda a criar uma sensação de saciedade, o que pode ser útil no controle de peso.

Também tem impacto positivo na regulação metabólica e na saúde muscular, aspectos essenciais para quem deseja manter um estilo de vida saudável e ativo.

Benefícios além da proteína

Esta fruta é rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, o que lhe confere uma série de propriedades benéficas:

Saciedade e controle de peso: graças ao seu teor de fibras, ajuda a prolongar a sensação de saciedade e a reduzir o consumo de alimentos entre as refeições.

Proteção da pele: sua combinação de antioxidantes e vitamina C ajuda a combater os danos celulares e retardar os sinais de envelhecimento precoce.

Regulação do açúcar no sangue: seu alto teor de betacaroteno e vitamina C promove a produção de insulina e ajuda a manter os níveis de glicose estáveis.

Redução do estresse e da ansiedade: seus flavonoides têm efeito relaxante no sistema nervoso, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.

Saúde do coração: ajuda a proteger as artérias e reduz o risco de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio.

Melhora o sono e a digestão: suas propriedades sedativas naturais facilitam o descanso, enquanto suas fibras promovem o trânsito intestinal e equilibram a flora digestiva.

Como incluí-lo na sua dieta diária

Consumo direto: sua polpa pode ser consumida com colher para aproveitar ao máximo seu sabor.

Smoothies: Sua acidez combina bem com outras frutas e proporciona um toque refrescante.

Sobremesas e geleias: ideais para preparar compotas, molhos ou recheios de tortas.

Saladas: Seu sabor tropical oferece um contraste interessante em pratos frescos.

Embora tenha um teor calórico moderado, seu consumo deve ser equilibrado dentro de uma dieta saudável. Recomenda-se consumir entre 1,5 e 2 xícaras de frutas por dia para aproveitar seus benefícios sem exceder as calorias.

As cinco frutas ricas em proteínas que são melhores para comer no café da manhã

Incluir frutas no café da manhã é uma excelente maneira de fornecer nutrientes essenciais ao seu corpo. Embora sejam frequentemente associados a vitaminas e antioxidantes, algumas também contêm uma quantidade significativa de proteína.

Maracujá

No topo da lista, o maracujá fornece 5,2 gramas de proteína por xícara. Além da riqueza proteica, é conhecida por suas propriedades antioxidantes, sedativas e ansiolíticas, o que a torna uma fruta ideal para começar o dia com calma e equilíbrio. Sua capacidade de reduzir a ansiedade e o estresse o torna uma opção valiosa em uma dieta balanceada.

Goiaba

Com 4,2 gramas de proteína por xícara, a goiaba se destaca pela combinação de sabor e valor nutricional. Rico em fibras, antioxidantes e vitaminas A, B e C, contribui para a saúde digestiva, fortalece o sistema imunológico e ajuda a manter a pele e o coração em ótimas condições.

Romã

As sementes de romã oferecem 3 gramas de proteína por xícara e são reconhecidas por seu papel na prevenção de doenças como Alzheimer e certos tipos de câncer. Seu alto teor de polifenóis, taninos e vitamina C reforça sua capacidade antioxidante, tornando-se uma excelente opção para um café da manhã saudável e protetor.

Kiwi

O kiwi, embora pequeno, contém 1,9 gramas de proteína por xícara. Além do seu teor proteico, é uma fonte rica de potássio, betacaroteno e vitamina C, o que o torna um aliado na proteção celular. Também promove a saúde cardiovascular e ajuda a manter níveis estáveis de açúcar no sangue.

Laranja

Embora sejam famosas por seu alto teor de vitamina C, as laranjas também fornecem 1,5 gramas de proteína por xícara. Sua combinação de nutrientes ajuda a fortalecer o sistema imunológico, reduzir o colesterol LDL e prevenir doenças cardiovasculares graças aos minerais essenciais como potássio e cálcio.

