'A gente enxergou a morte', diz passageira de carro destruído por queda de árvore em SP

Três mulheres viveram um momento de grande tensão durante as fortes chuvas que atingiram São Paulo nesta quarta-feira, 12. Elas estavam a bordo de um carro que foi atingido por uma árvore que caiu na Rua Artur Azevedo, em Pinheiros, bairro da zona oeste da capital paulista.

O veículo ficou bastante danificado. Os vidros das portas dianteiras e da parte traseira ficaram totalmente destruídos. No capô e no para-brisa, era possível ver os efeitos do impacto da vegetação que cedeu. Apesar dos danos materiais, as três vítimas não tiveram ferimentos graves.



Duas delas, Raquel Nascimento e Cristiane Andrade, que trabalham no setor administrativo do Hospital das Clínicas, afirmaram que tinham saído por volta das 17h, quando ficaram presas no trânsito da Artur Azevedo. No carro também estava a mãe da Raquel.

Ventava e chovia tanto que não era possível enxergar pela janela, e o semáforo da via já tinha parado de funcionar, lembram. "A gente estava parada no trânsito, quando minha mãe começou a falar: 'Aquela árvore está balançando, minha filha, ela vai cair'", conta Raquel ao Estadão. "A árvore veio caindo lentamente, e quando bateu saiu amassando tudo."

"A pancada foi terrível, foi muito forte. Já foi afundando o teto, pegando todo o vidro", diz Cristiane. "Os galhos começaram a entrar pelo meu vidro, no bando do passageiro onde eu estava. Na parte de trás, onde estava a mãe da Raquel, quebrou por inteiro. Foi terrível".

Sem saber se algum fio também tinha caído junto com a árvore, elas contam que temeram sair do carro e tomar algum choque. O Corpo de Bombeiros e comerciantes que trabalham nos entornos ajudaram no resgate das três mulheres, que, apesar do susto, não tiveram ferimentos graves.

"É diferente quando você assiste pela televisão de quando você passa pela cena. É perigosíssimo sair em temporal. Ali, a gente enxergou a morte", acrescentou Cristiane Andrade.

Caos em Pinheiros

Pinheiros foi um dos bairros mais afetados na capital. No entorno, outros veículos foram danificados pela queda da vegetação e a estrutura de vidro do restaurante Levena, também localizado na Rua Artur Azevedo, cedeu por conta do temporal.

Uma das funcionárias, que não quis se identificar, explicou à reportagem que os fortes ventos provocaram a queda de uma grande janela de vidro do estabelecimento. Ninguém ficou ferido, segundo ela. Procurados, os gerentes do local não quiseram gravar entrevista.

O restaurante, do chef Diego Louzano, estava com a fachada interditada, com faixas zebradas pela calçada em volta de uma pilha de cacos de vidro espalhados pelo chão.

Diferentes ruas e estabelecimentos de Pinheiros ficaram sem energia elétrica - na capital, cerca de 127 mil tiveram o serviço interrompido, segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo. Os poucos comércios com luz, funcionavam com o uso de gerador, conforme observado pela reportagem.

Luciano Vieira, gerente de um comércio que faz a venda de massa folhada, estava preocupado com a falta de energia elétrica na rua quando foi abordado pela reportagem, por volta das 20h desta quarta. Sem poder contar com um gerador, ele estava com mais de 300 quilos de mercadoria congelada, em freezers que se encontravam desligados desde a queda de energia na rua, por volta das 17h. "Pedi para minha empresa enviar um carro com frigorífico para colocar as massas", disse.

Trabalhando há três anos na Artur Azevedo, ele disse que é a primeira vez que viu algo semelhante na região em termos de estragos causados pelos temporais. "A gente ouviu um barulho bem alto, como se tivesse estourado alguma coisa, e a luz apagou", contou.

Morte no centro

O Corpo de Bombeiros recebeu chamado para 158 quedas de árvores nesta quarta. Uma delas caiu sobre um carro, na Avenida Senador Queiroz, no centro da cidade, e matou um taxista. A identidade dele não foi informada. Outras pessoas que também estavam no veículo tiveram que receber atendimento médico.

Outra árvore que caiu por conta dos temporais foi a terceira mais antiga de São Paulo, um chichá de 200 anos, que ficava no Largo do Arouche, na República, região central da capital.

De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, as rajadas de vento que atingiram a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, chegaram a 62,9 km/h. (Colaborou Fabio Grellet).





