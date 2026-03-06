A- A+

INDIGNAÇÃO "A gente quer justiça por completo", diz esposa de motorista por aplicativo morto no Recife Suspeito de ter cometido crime passa por audiência de custódia, nesta sexta (6)

Foi com sentimento de revolta e um grito de justiça preso na garganta que os familiares do motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foram à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Eles chegaram por volta das 8h50 desta sexta (6), para acompanhar o resultado da audiência de custódia do homem acusado de ter matado Dantolli com um tiro no pescoço, na última quarta (4), em Casa Forte, na Zona Norte.

Veja momento do assassinato

Investigações

Além de pedir pela manutenção da prisão de Cosme Victor Candido, de 29 anos, mais conhecido como Cosminho, a parentela da vítima pede agilidade nas investigações para que a polícia prenda a outra pessoa que assassinou o trabalhador.

Cosme foi capturado pela polícia às margens da BR-101, no Barro, também na Zona Oeste da capital. A audiência de custódia dele vai ser de forma remota, por conta do plantão judiciário, em virtude do feriado da Data Magna de Pernambuco.

Após fazer exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro do Recife, Cosme teria dito que o disparo que matou a vítima foi acidental e que a arma utilizada no crime pertencia ao comparsa dele. Os familiares aguardam a prisão da segunda pessoa envolvida.

“A gente está aguardando a prisão do outro meliante. Não estamos conformados ainda. A gente quer a justiça por completo. Eu sei que nada que a gente faça vai trazê-lo de volta, mas não vamos nos calar. Ainda tem um solto e a gente quer a prisão dele”, afirma a também motorista Jéssica Fontes, de 33 anos.

Jéssica revelou que acredita na justiça e que o caso de Victor, mesmo com toda tristeza que tenha, pode servir de exemplo para proteção dos outros profissionais que trabalham nesse meio. Ela relembra ainda que o esposo saía cedo de casa para trabalhar, temendo, inclusive, a violência. Ela desacredita no disparo acidental.

“Jamais, em hipótese nenhuma, a gente acredita em tiro acidental. Uma pessoa que sai de manhã, naquela hora, com uma arma, estava disposta a fazer o mal e ele conseguiu fazer o mal. Não foi acidental, não. Infelizmente foi com meu esposo”, finaliza.

Como anda o trabalho da polícia?

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não emitiu resposta. O espaço segue aberto.

Veja também