A gente tinha o Gabriel sempre feliz, com o sorriso estampado no rosto, diz amigo de MC Biel Xcamoso

Fãs, admiradores, familiares e amigos lamentam a morte do cantor pernambucano de brega funk Gabriel Farias de Oliveira, mais conhecido como MC Biel Xcamoso.

O artista, de 24 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (10), na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com o mororista de aplicativo Evandro José Ferreira Cavalcanti, de 33 anos, amigo de infância do MC Biel Xcamoso, o cantor era muito alegre e mantinha sempre o sorriso estampado no rosto.

"Conheço o Gabriel desde a infância. Ele mora no Arruda, próximo de casa. Hoje pela manhã, recebi a notícia do falecimento dele. A gente tinha o Gabriel sempre feliz, com o sorriso estampado no rosto, e, hoje, estamos de luto", disse Evandro.

Evandro José era amigo de infância do Mc Biel Xcamoso. Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

O amigo também contou a reportagem da Folha de Pernambuco que acompanhou o trabalho artístico de Gabriel, que também era produtor, e a evolução do MC no brega funk.

Um dos bordões do cantor é o "Novidade nova: é o Biel Xcamoso", presente nos sucessos feitos em colaboração com Shevchenko e Elloco, MC 10G, MC Lucy, MC Marley e MC Pipokinha. Entre os sucessos estão "Tome na pepeka", "Aquele que faz gostoso", "Posturado", "Socadona" e a música "Me saparei".

"Ele era uma pessoa muito animada, feliz, não via nele tristeza alguma, sempre o sorrisão. Era amigo, parceiro", lembrou Evandro José.

O cantor havia saído de um show no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e dirigia um carro pela avenida Boa Viagem quando o acidente aconteceu.

O veículo colidiu com a fachada do condomínio Maria Leopoldina, nas proximidades do castelinho de Boa Viagem, por volta das 4h04. Com o impacto da batida, o carro ficou destruído e o MC Biel Xcamoso morreu ainda no local.

