SAÚDE A geração Z está envelhecendo mais rápido: estresse, fast food e sedentarismo podem ser as causas Influenciadores digitais jovens estão surpreendendo seus seguidores ao revelarem suas idades. Internautas acreditam que eles fossem, em média, 10 anos mais velhos do que realmente são

Muitos TikTokers da geração Z estão surpreendendo seus seguidores ao revelarem sua idade. É porque muitos internautas acreditam que os influenciadores são cerca de 10 anos mais velhos do que realmente são. Então vem o questionamento: será que membros da Geração Z estão envelhecendo mais rapidamente do que os millennials?

O que estaria por trás, então, das rugas, cabelos grisalhos e rostos envelhecidos prematuramente então? Para os especialistas, isso é culpa de uma combinação de maus hábitos, como estresse excessivo, alto consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo.

São considerados da geração Z as pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Já os Millennials nasceram entre 1981 e 1996.

Em entrevista ao tabloide britânico Daly Mail, Suzanne Ferree, médica sênior da Vine Medical Associates em Atlanta, admitiu que o envelhecimento mais rápido da geração Z do que os millennials não era algo a que ela tivesse prestado atenção, mas que "faz sentido".

"A Geração Z cresceu com as mídias sociais como parte de sua vida, provavelmente desde muito jovem", disse ela, complementando que grandes comparações geram estresse prolongado. Ela citou também o alto consumo de cigarros eletrônicos pelos mais jovens, o que acelera o envelhecimento da pele e de outras partes do corpo.

Quanto ao estresse, estudos mostram que a idade biológica aumenta com o estresse. A exposição ao estresse causa inflamação e danos ao DNA das células, o que pode acelerar o envelhecimento.

"O cortisol é o hormônio liberado em nosso corpo em resposta ao estresse. É o que chamamos de hormônio catabólico. Os hormônios anabólicos, como a testosterona, causam a construção ou o crescimento das coisas. O cortisol é um hormônio catabólico ou de degradação que causa a degradação de coisas, como a construção da pele, por exemplo. Ele envelhece o rosto e causa a quebra do colágeno dessa região. Também causa a degradação de coisas como o tecido cerebral e a mucosa intestinal, o que aumenta a inflamação. Também causará ruptura do tecido pancreático, o que pode resultar em pancreatite ou principalmente diabetes", alertou.

"Ser sedentário é o tabagismo desta geração. Ser mais sedentário definitivamente irá (envelhecer você prematuramente) porque seus músculos criam lindos mensageiros químicos (da juventude) que dizem ao seu corpo para ser útil quando você está se exercitando e, principalmente, usando os músculos", diz Ferree. "Se você está em casa, jogando videogame e sendo mais sedentário no computador, não está recebendo aqueles lindos sinais juvenis".

Ela destaca que a grande exposição à luz das telas afeta a qualidade do sono, pois a luz azul "desliga" a produção natural de melatonina e a função natural da glândula pineal no cérebro, que é o centro do ritmo circadiano.

"Muito disso causa envelhecimento. Essa diminuição na diferenciação dia-noite certamente influenciará o envelhecimento ou o tornará mais rápido".

A pior qualidade dos alimentos também afetará a rapidez com que envelhecemos, dizem especialistas. O alto consumo de fast foods e a pior qualidade dos alimentos no geral — que normalmente contêm aditivos químicos, agrotóxicos etc, está alterando a flora intestinal e provocando mais inflamação no corpo.

